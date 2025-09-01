2 septembre 2025
Des millions pour Air Antilles

By L'équipe de rédaction de PNC Contact / 1 septembre 2025

La compagnie aériennes Air Antilles a besoin de plusieurs millions d’euros pour poursuivre son activité. La collectivité de Saint-Martin est à la recherche d’investisseurs pour sauver l’entreprise. Le directeur de la collectivité, qui détient 60% de la compagnie aérienne Air Antilles, a annoncé la nouvelle samedi 30 septembre 2025.

Le président du conseil territorial de Saint-Martin, et du conseil d’administration d’Air Antilles, Louis Mussington, a indiqué qu’il faudrait au bas mot 6 millions d’euros pour avoir une trésorerie permettant la poursuite de l’activité.

La DGAC a donné un mois à la compagnie Air Antilles pour trouver une solution. Le président du conseil territorial de Saint-Martin, et du conseil d’administration d’Air Antilles, Louis Mussington, a indiqué :

Nous sommes autorisés à poursuivre les vols. Nous avons un mois pour trouver des investisseurs solides. À ce jour, quatre investisseurs ont montré leur intérêt.

Deux investisseurs répondent aux exigences et une banque d’affaires a été mandaté pour étudier les dossiers.

Le président de la Collectivité de Saint-Martin estime que les garanties vont être trouvées. Il a bon espoir que la DGAC accorde ensuite à Air Antilles une licence permanente.

