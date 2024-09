Air France passe avec Starlink pour le wifi

Partages

La compagnie aérienne Air France a annoncé son intention d’équiper l’ensemble de sa flotte d’un accès Internet gratuit, assuré par Starlink. Le service de la société SpaceX devrait débuter à partir de 2025. Ce service par satellite promet d’offrir une expérience Wi-Fi « semblable à celle du sol » dans les avions du groupe AF-KLM. Le débit pourra atteindre les 350 mégabits par seconde. Les passagers pourront connecter plusieurs appareils simultanément.

La compagnie aérienne Air France a déclaré que cette décision constituait une « étape majeure » dans ses efforts pour fournir des services hauts de gamme. Le déploiement du service doit débuter sur l’été prochain. L’internet haut débit de Starlink sera proposé à tous les passagers dans toutes les cabines sans frais supplémentaires. Cependant les utilisateurs devront s’inscrire au programme de fidélité Flying Blue d’Air France pour accéder au service. Il est à noter que les passagers de la Première classe seront exemptés de cette obligation. Il est à préciser que la disponibilité du service peut varier en fonction de l’itinéraire de vol et des contraintes réglementaires.

Starlink chez Air France, mais pas que !

Air France suit l’exemple de plusieurs autres compagnies aériennes. United Airline a annoncé plus tôt ce mois-ci un plan similaire visant à introduire Starlink d’ici 2025. Hawaiian Airlines a achevé l’installation du service sur l’ensemble de sa flotte Airbus cette année. De plus, Qatar Airways, Air New Zealand et airBaltic sont également en train d’équiper leurs avions.

Starlink est une division de SpaceX d’Elon Musk. Elle utilise une constellation de satellites en orbite terrestre basse pour fournir un Internet de qualité haut débit et à faible latence dans le monde entier. Ce système fonctionne même dans les régions éloignées ou au-dessus des océans.

Le déploiement de Starlink sur l’ensemble de la flotte d’Air France devrait prendre plusieurs années. En attendant, les passagers des avions non équipés de Starlink continueront d’avoir accès aux services Internet existants, notamment aux forfaits de messagerie gratuits pour les membres Flying Blue. Les non-membres pourront acheter un accès Wi-Fi pendant la période de transition.