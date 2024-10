easyJet quitte Beauvais, Ryanair fonce !

Partages

Ryanair a réagi rapidement pour tenter de récupérer des passagers après que son rival easyJet a annulé toutes ses liaisons vers et depuis Paris-Beauvais à partir d’octobre 2024.

Suite au départ d’easyJet de Beauvais Ryanair a lancé des tarifs à partir de 29,99 €. Dans son communiqué la compagnie aérienne irlandaise indique que cela a été fait pour :

Pour soutenir les citoyens et visiteurs français affectés par l’annulation par EasyJet de l’ensemble de son programme à Beauvais, qui prendra effet en octobre, y compris ses lignes vers Lisbonne et Milan.

Durant l’hiver 2024 – 2025 la compagnie aérienne Ryanair opérera 20 vols hebdomadaires entre Beauvais et Lisbonne. Ryanair proposera également 28 vols hebdomadaires entre Beauvais et Milan. Tous ces vols seront proposés à des tarifs à partir de 29.99 euros. Ils sont disponibles à la vente dès maintenant et jusqu’au vendredi 4 octobre 2024.

Elena Cabrera, Directrice de la Communication de Ryanair pour la France, a déclaré :

Ryanair intervient une nouvelle fois pour sauver la mise après l’annulation par EasyJet de l’intégralité de son programme vers Beauvais à partir d’octobre, y compris ses lignes vers Lisbonne et Milan. Cet hiver, Ryanair assurera 20 vols hebdomadaires entre Beauvais et Lisbonne ainsi que 28 vols hebdomadaires entre Beauvais et Milan. Nous serions ravis d’accueillir les passagers concernés par le retrait complet d’EasyJet de Beauvais sur nos vols réguliers Beauvais – Lisbonne/Milan avec nos tarifs de secours à seulement 29,99 €,

easyJet a décidé de fermer plusieurs bases en France pour, selon la compagnie aérienne, se concentrer sur les aéroports a fort potentiels. Ryanair pourrait bien en profiter pour gagner encore des parts de marché et consolider son statut de première compagnie aérienne en Europe.