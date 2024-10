Accord TotalEnergies et Air France – KLM

Partages

TotalEnergies et Air France – KLM ont signé un accord pour du carburant bio. Cet accord entérine le fait que TotalEnergies fournisse jusqu’à 1,5 million de tonnes de carburant aéronautique SAF aux compagnies aériennes du groupe jusqu’en 2035.

Cet accord constitue l’un des plus importants contrats d’achat de SAF signés par Air France – KLM à ce jour. En 2022 et 2023, Air France – KLM était le premier utilisateur mondial de SAF. Cela représentant respectivement 17 % et 16 % de la production mondiale totale.

Accord Air France – KLM et TotalEnergies pour accélérer la décarbonisation du transport aérien en Europe

Ce contrat s’inscrit dans la continuité d’un protocole d’accord (MoU) signé en 2022 pour la fourniture de 800 000 tonnes de SAF. En réévaluant aujourd’hui cet accord, les deux groupes réaffirment leur objectif de limiter au plus vite l’impact environnemental du secteur du transport aérien en réduisant les émissions de CO2.

D’ici 2030, Air France – KLM a pour objectif de réduire ses émissions de CO2 par passager/km de 30 % par rapport aux niveaux de 2019. Le groupe entend atteindre cet objectif en combinant le renouvellement de sa flotte, des mesures opérationnelles telles que l’éco-pilotage et l’incorporation d’au moins 10 % de carburant aéronautique plus durable sur tous ses vols. Ces objectifs ambitieux vont au-delà des obligations réglementaires.

Le SAF fourni à Air France – KLM sera issu de déchets et résidus issus de l’économie circulaire. Il sera produit dans les bioraffineries et raffineries françaises et européennes de TotalEnergies par coprocessing. Ce SAF servira à alimenter les vols opérés par les compagnies aériennes d’Air France – KLM au départ de la France, des Pays-Bas et d’autres pays européens. Le développement du SAF est au cœur de la stratégie de transition de TotalEnergies pour répondre à la demande du secteur aérien.

Air France – KLM a mis en place une politique d’approvisionnement stricte. Le groupe achete uniquement du SAF de deuxième génération. Celui ci n’entre pas en concurrence avec la production alimentaire mondiale et est certifié RSB ou ISCC+ pour sa durabilité.

Le SAF permet une réduction du CO₂ de 75 % et jusqu’à 90 % sur l’ensemble du cycle du carburant.

Un contrat fruit d’une longue coopération

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a indiqué :

Le SAF contribue à la fois à la transition énergétique de nos clients du secteur aérien et à la transition industrielle de nos raffineries. Il représente donc un véritable « gagnant-gagnant » pour l’avenir de l’industrie et de l’aviation. Depuis 10 ans, nous sommes pionniers dans le domaine, en investissant dans des bioraffineries et des installations de production de SAF en France ainsi qu’en développant des technologies de coprocessing dans nos raffineries. Forts de ces succès industriels, nous entendons poursuivre cette dynamique en Europe et dans le monde.

De son cote Benjamin Smith, Directeur général du groupe Air France – KLM, a commenté :

Sécuriser les volumes de carburants aériens plus durables nécessaires à la décarbonation de notre activité est un enjeu majeur. Cet accord avec TotalEnergies est une nouvelle étape dans cette direction et témoigne de notre soutien de longue date au développement de la production de SAF en France et en Europe. Une filière SAF solide, capable de répondre aux besoins de notre industrie, est un facteur clé de la souveraineté et de l’indépendance énergétique de l’Europe.

Depuis 10 ans, TotalEnergies et le groupe Air France – KLM travaillent ensemble pour tester et intégrer du carburant aéronautique durable. Ce partenariat a débuté en 2014 avec « Lab’line for the Future ». C’était une expérimentation de deux ans au cours de laquelle 78 vols Air France entre Paris-Orly et Toulouse, et entre Paris-Orly et Nice ont été alimentés avec 10% de SAF fourni par TotalEnergies.

En janvier 2020, TotalEnergies et Air France ont participé, aux côtés de Safran et Suez, à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le gouvernement français pour favoriser l’émergence d’une filière française de production de SAF.

Depuis 2022, TotalEnergies fournit du SAF aux compagnies aériennes du groupe Air France – KLM en France, dans le cadre du mandat d’incorporation français.