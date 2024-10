Attaque de l’Iran et avions déroutés

Des dizaines de milliers de passagers aériens se réveillent là où ils ne s’attendaient pas à être après que les compagnies aériennes ont dérouté de nombreux avions en réponse à l’attaque nocturne de l’Iran contre Israël .

La trajectoire de vol normale depuis l’Europe et l’Amérique du Nord vers le Golfe et l’Asie du Sud consiste à voler jusqu’au coin sud-est de la Turquie , puis à se diriger vers le sud-est au-dessus de l’Iran ou de l’Irak.

Mais alors que des missiles iraniens étaient tirés vers Israël depuis l’Irak, l’espace aérien des deux pays a été fermé. Le ciel jordanien a également été temporairement fermé. De nombreux avions ont été dérouté suite à cette attaque de l’Iran.

La réponse la plus extrême a été celle du vol AF218 d’Air France reliant Paris à Mumbai, au cours duquel les passagers ont dû endurer un voyage de huit heures pour nulle part.

L’Airbus A350 a décollé avec quatre heures de retard de l’aéroport Charles de Gaulle. A son arrivée en Irak, l’espace aérien du pays a été soudainement fermé. L’avion a fait demi-tour et, luttant contre des vents contraires, était finalement arrivé à Paris CDG exactement 12 heures après l’heure de départ prévue.

Parmi les vols qui n’ont pas pu revenir à leur base, le trafic aérien a été détourné vers le sud de l’Égypte, survolant le centre de l’Arabie saoudite. Les itinéraires plus longs ont obligé de nombreux avions déjà en vol à faire le plein.

En conséquence, de nombreux avions sont arrivés à destination avec deux ou trois heures de retard, et les correspondances ont été perturbées.

Emirates et Qatar Airways ont été les principales compagnies aériennes touchées, la plupart des vols de nuit en provenance d’Europe occidentale ayant été détournés. Les deux compagnies aériennes comptent sur des correspondances rapides, la majorité des passagers à l’arrivée étant transférés sur des vols au départ.

Le vol BA107 de British Airways reliant Londres Heathrow à Dubaï a fait demi-tour juste au nord de la frontière irako-turque et s’est dérouté vers Larnaca, à Chypre. Le Boeing 777 est finalement arrivé à destination avec plus de quatre heures de retard.

Le vol aller de BA en provenance de Sydney et Singapour à destination d’Heathrow, l’un des plus longs trajets sans escale, a atterri à Dubaï pour faire le plein avant de continuer vers Londres, où il est arrivé avec deux heures de retard.

Un porte-parole de British Airways a déclaré :

La sécurité et la sûreté sont toujours nos plus grandes priorités et nous évaluons et ajustons continuellement nos opérations en conséquence.