La compagnie aérienne lowcost britannique n’assurera plus aucun vol au départ de l’aéroport du nord parisien a la fin de la saison été 2024, easyJet quitte Beauvais

Dans un communiqué publié hier, mercredi 25 septembre 2024, la compagnie aérienne a indiqué :

easyJet quitte Beauvais après plusieurs années d’exploitation. La compagnie aérienne justifie cette décision en indiquant vouloir se recentrer sur les vols au départ de Roissy CDG. La compagnie y opère des vols vers 16 pays et environ 50 destinations

Dans son communiqué d’hier easyJet précise :

Selon certaines sources le départ de la compagnie easyJet de Beauvais serait le résultat d’une forte concurrence avec Ryanair et également Wizz Air sur cette plateforme.

La compagnie aérienne easyJet nous a indiqué :

Comme toutes les compagnies aériennes, easyJet évalue en permanence les opportunités de développement. Dans ce contexte, easyJet a ouvert en 2022 trois lignes à Beauvais pour explorer de nouvelles zones de chalandise. La compagnie souhaite aujourd’hui se focaliser sur les lignes à forte demande et propose près de 80 lignes sur ses bases parisiennes de Paris Orly et Paris CDG. easyJet continue d’être la deuxième compagnie aérienne en France et de se développer dans les territoires, avec 22 aéroports desservis et plus de 20 nouvelles lignes ouvertes cette année dont des dessertes vers l’Égypte pour la première fois de l’histoire de la compagnie en France.