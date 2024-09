Air France, la Premium Economy devient Premium

Partages

Pour mettre en avant ses prestations haut de gamme, Air France va renommer la classe « Premium Economy » en « Premium ». Ce changement de nom illustre l’offre de siège luxueuse et abordable de la compagnie. Air France propose une expérience personnalisée, allant des sièges confortables aux menus étoilés au guide Michelin.

Les cabines Premium rénovées Air France offrent une expérience haut de gamme à tous les niveaux. Que ce soit pour déguster un vin français, savourer une recette étoilée au guide Michelin ou regarder un écran en résolution 4K, les passagers peuvent se détendre et profiter d’un environnement luxueux a un prix abordable.

Sur certains appareils Boeing 777 et Airbus A350, la cabine Premium propose un nouveau siège inclinable jusqu’à 124 degrés, avec une base plus large pour un confort accru. Un nouveau tissu à chevrons améliore la douceur. D’ici fin 2025, près de 80 % des avions de la compagnie aérienne Air France seront équipés de sièges inclinables.

Chaque siège est équipé d’un écran tactile Ultra HD de 13,3 pouces de qualité 4K, avec plus de 1 500 heures de divertissement à la demande, mettant l’accent sur l’offre française. Les passagers peuvent se connecter à l’écran via Bluetooth et utiliser leurs appareils comme télécommande ou parcourir le catalogue. Les ports USB permettent une charge rapide et le Wifi disponible assure une connexion fiable.

L’environnement a été rafraîchi, avec notamment de nouvelles nuances de bleu marine et de bleu ciel, couleurs emblématiques d’Air France, propres à la cabine Premium. De plus, des touches de rouge viennent mettre en valeur les coussins, les couvertures, les appuie-têtes, etc.

La France est réputée pour sa gastronomie raffinée, et Air France la fait rayonner dans les airs. À l’embarquement, les voyageurs reçoivent une coupe de champagne (selon les horaires de vol) et un service de repas complet conçu par les meilleurs chefs du pays.

Le service de restauration « à la française » comprend des snacks, une entrée, deux plats chauds au choix, un dessert et du fromage, le tout servi avec des ustensiles en inox sur une vaisselle écologique. Pour la carte, Air France a fait appel au chef étoilé Frédéric Simonin. Depuis novembre 2023, il conçoit les repas de la compagnie et met régulièrement à jour les recettes.

Les passagers de la classe Premium Air France peuvent choisir entre un délicieux poulet à la sauce aux pruneaux, des petits pois, de la compote d’oignons rouges et des pointes d’asperges, ou essayer le gratin de pâtes Trofie aux cèpes et aux asperges (disponible sur les vols au départ de Paris, Pointe à Pitre, Fort de France, Cayenne et La Réunion).

Pour porter ses recettes à bord, Frédéric Simonin a fait appel au célèbre service de restauration à bord Servair. La carte utilise des produits locaux, frais et de saison, ainsi que des viandes, des produits laitiers, des œufs et des volailles 100% français. Les produits de la mer proviennent de pêcheries durables.

En dessert, les options comprennent des choux croquants à la vanille, du Paris-Brest et du fondant au chocolat. Les passagers de vols de plus de neuf heures peuvent déguster une glace entre les repas, avec deux parfums disponibles : vanille ou chocolat au lait aux amandes caramélisées. Les barres glacées sont fabriquées traditionnellement dans le sud de la France.

Le choix de boissons, chaudes ou froides, alcoolisées ou non, est également large. Une nouvelle carte de vins et de bières françaises est proposée, en plus du champagne. Au printemps 2025, le chef sommelier d’Air France, Xavier Thuizat, lancera une nouvelle carte de vins, spiritueux et champagnes français pour la classe Premium Air France.