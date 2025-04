Volotea, nouvelle liaison entre Marseille et Murcie

Partages

La compagnie aérienne low-cost espagnole Volotea renforce sa présence à l’aéroport de Marseille-Provence avec l’annonce d’une nouvelle liaison vers Murcie, dans le sud-est de l’Espagne. Cette nouvelle route, opérationnelle dès le 7 juillet 2025, se distingue par son absence de concurrence directe, une opportunité stratégique pour Volotea et une aubaine pour les voyageurs en quête de destinations originales.

Volotea à Murcie, une destination authentique et attractive

Murcie, capitale de la région éponyme, est une ville encore méconnue des voyageurs français, souvent éclipsée par des métropoles comme Barcelone ou Madrid. Cette nouvelle liaison s’inscrit dans la stratégie de Volotea de promouvoir des destinations à fort potentiel touristique, tout en renforçant les échanges culturels et commerciaux entre le sud de la France et l’Espagne.

Publicités

Un calendrier adapté et une offre conséquente

Volotea opérera deux vols hebdomadaires, les lundis et jeudis, avec une offre de près de 5 000 sièges pour l’été 2025. Cette fréquence permet une flexibilité appréciable pour les touristes comme pour les voyageurs d’affaires. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente avec des tarifs compétitifs, fidèles à l’esprit low-cost de la compagnie. L’absence de concurrence directe sur cette ligne donne à Volotea une liberté accrue pour ajuster ses prix et séduire une clientèle variée.

Marseille, un hub stratégique pour Volotea

Présente à Marseille depuis plus de dix ans, Volotea consolide sa position de deuxième compagnie aérienne de l’aéroport en termes de destinations desservies. Avec cette nouvelle ligne, la compagnie propose désormais 23 destinations réparties dans sept pays : Algérie, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce et Italie. En 2025, Volotea offrira près de 940 000 sièges au départ de Marseille, confirmant l’importance de la Cité Phocéenne dans son réseau européen. Cette expansion s’accompagne d’un engagement fort envers la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 120 emplois directs et une contribution significative à la connectivité régionale.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea, souligne :

Cette nouvelle liaison vers Murcie reflète notre volonté de répondre aux attentes des voyageurs marseillais tout en renforçant les liens entre deux territoires dynamiques. Nous sommes fiers de contribuer au développement touristique et économique de la région.

Marseille – Murcie, une stratégie gagnante pour Volotea

L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans une démarche plus large de Volotea, qui mise sur des destinations moins saturées pour se démarquer dans un secteur aérien hautement concurrentiel. En remportant un appel d’offres lancé par le gouvernement de la Région de Murcie, Volotea démontre sa capacité à s’imposer sur des marchés de niche. Cette approche, combinée à une flotte moderne d’Airbus A319 et A320 et à un engagement en faveur de l’aviation durable (réduction de 50 % des émissions de CO2 par passager d’ici 2030), positionne Volotea comme un acteur clé du transport aérien régional en Europe.

Partages