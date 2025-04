Air France, nouvelle liaison directe entre Paris et Phuket

Partages

À partir du 27 novembre 2025, Air France enrichit son réseau asiatique avec une nouvelle liaison directe. Air France volera entre Paris-Charles de Gaulle et Phuket, la plus grande île de Thaïlande. Cette annonce, dévoilée le 16 avril 2025, marque une étape importante dans la stratégie de la compagnie française pour répondre à la demande croissante de voyages vers l’Asie. Avec cette nouvelle route, Phuket devient la deuxième destination thaïlandaise desservie par Air France, après Bangkok, et la onzième en Asie pour l’hiver 2025-2026.

Air France à Phuket ,une liaison pensée pour les voyageurs

La nouvelle liaison Air France vers Phuket sera opérée trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis au départ de Paris, avec des vols retour les mardis, jeudis et dimanches depuis Phuket. Les vols seront assurés par des Boeing 777-300ER configuré pour accueillir 472 passagers, dont 14 sièges en classe Affaires, 28 en Premium Economy et le reste en Economy. Cette configuration, bien que dense, garantit un confort adapté à un vol long-courrier de près de 14 heures.

Air France vers Phuket, voici les horaires prévus (sous réserve d’autorisations gouvernementales) :

AF156 : Départ de Paris-CDG à 15h50, arrivée à Phuket à 09h25 le lendemain.

AF157 : Départ de Phuket à 11h50, arrivée à Paris-CDG à 19h10.

Ces horaires sont conçus pour offrir une arrivée matinale à Phuket, permettant aux voyageurs de profiter pleinement de leur première journée sur l’île. Un retour en soirée à Paris, faciliter les correspondances vers d’autres destinations européennes.

L’inauguration de cette liaison directe vers Phuket par Air France répond à une demande touristique en pleine croissance. Elle offre une alternative sans escale aux voyageurs européens. Jusqu’à présent, Phuket était principalement accessible depuis l’Europe via des hubs comme Dubaï, Doha ou Bangkok, avec des compagnies comme Emirates, Qatar Airways ou Thai Airways. Air France devient ainsi la première compagnie à proposer un vol sans escale entre Paris et Phuket. Ce est un atout majeur pour les voyageurs français et européens.

Une stratégie d’expansion en Asie

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans la volonté d’Air France de renforcer sa présence en Asie. La compagnie desservira 11 destinations durant l’hiver 2025-2026, incluant Bangkok, Hô Chi Minh-Ville, Hong Kong, Manille, Osaka-Kansai, Pékin, Séoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Singapour, Tokyo-Haneda et désormais Phuket. Après le lancement d’une liaison vers Manille l’hiver dernier, Air France continue de diversifier son offre pour capter une part croissante du marché asiatique, en pleine reprise post-Covid.

