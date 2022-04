Boeing pour Norse Atlantic loué à Air Europa

Partages

Air Europa a annoncé son intention d’ajouter 11 nouveaux appareils à sa flotte au cours de l’année 2022,. Il y aura quatre Boeing 787 en sous-location à moyen terme pour Norse Atlantic Airways.

Le transporteur espagnol prévoit d’ajouter cinq Boeing 787 au total. Les quatre sous-loués à Norse Atlantic Airways comprennent deux Boeing 787-8 et deux Boeing 787-9. Sous réserve de la finalisation de l’accord, le quatuor sera livré à Air Europa au cours du deuxième trimestre 2022. La sous-location durera au moins 18 mois.

Norse Atlantic Airways prévoit d’avoir trois Boeing 787-8 et douze Boeing 787-9 dans sa flotte initiale. Ils seront en location auprès d’AerCap (les Boeing 787-8 et six Boeing 787-9) et de BOC Aviation (six Boeing 787-9). Cependant, le transporteur low-cost long-courrier naissant a récemment reporté son lancement de trois mois. Norse Atlantic n’aura pas besoin de tous les avions pendant la phase de montée en puissance de ses opérations.

Le directeur général de Norse Atlantic, Bjørn Tore Larsen, a déclaré :

Cet accord de sous-location avec Air Europa offre une opportunité incontournable de générer des flux de trésorerie positifs à partir d’avions que nous n’avions pas l’intention d’utiliser pleinement dans notre phase de démarrage. L’accord renforce notre situation financière déjà solide alors que nous continuons à rester fidèles à notre stratégie d’entrer prudemment sur le marché et de monter en puissance en fonction de la demande des clients. Bjørn Tore Larsen

Des Boeing 737 et des Airbus pour Air Europa

Air Europa n’a divulgué aucun détail concernant la variante ou la source du cinquième Boeing 787 et des six Boeing 737, si ce n’est qu’ils seraient « ajoutés progressivement au cours des prochains mois ». Cependant, un journal a rapporté que les Boeing 737 seront des Boeing 737-800 anciennement exploités par Ukraine International Airlines, Malindo Air, Ryanair et l’un des transporteurs du groupe TUI.

La flotte du transporteur espagnol comprend actuellement quatorze Boeing 737-800, huit Boeing 787-8 et dix Boeing 787-9. Il loue également avec équipage un Airbus 320-200 à Iberojet.

