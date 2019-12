Air France, un hub qui dérange

Partages

Air France a son hub à Paris Charles de Gaulle, KLM le sien à Amsterdam mais l’aéroport de Bruxelles commence à poser problème.

L’aéroport de Bruxelles a perdu énormément de trafic depuis la disparition de la Sabena en 2001. Sa position géographique a longtemps été problématique mais, comme le dit son directeur :

Nous sommes au cœur d’une zone de chalandise de 15 millions d’habitants à moins de 1 h 30 de l’aéroport, qui englobe le nord de la France, le sud des Pays-Bas et l’ouest de l’Allemagne. Contrairement à d’autres qui arrivent à saturation, nous avons encore la possibilité de nous développer et nous restons un aéroport à taille humaine, ce que les passagers apprécient.

Cet avantage la Lufthansa l’a bien compris. Avec Star Alliance ce n’est pas moins de 82 destinations dans 43 pays qui sont proposées au départ de Bruxelles. Moins que le hub Air France n’en propose mais quand meme assez pour faire de l’ombre

Petit à petit l’aéroport de Bruxelles permet à la Lufthansa et aux compagnies aériennes de Star Alliance de prendre des parts de marché à Air France. De plus, les taxes y sont beaucoup plus faibles qu’a CDG. Pour un New-York en classe économique ce n’est pas moins d’une trentaine d’euros d’écart !

Mais le hub de KLM souffre aussi de la monté en puissance de l’aéroport de Bruxelles. L’aéroport hollandais est saturé et Transavia Holland a fait le choix de baser des avions à Bruxelles. Bruxelles pourrait bien devenir le hub de prédilection pour les français habitant au nord de Paris et les hollandais du sud d’Amsterdam au détriment du hub Air France et de celui de KLM !