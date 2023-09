Vueling, augmentation de salaire pour ses PNC

Partages

Vueling représente environ 7,5% des coûts salariaux de sa maison mère d’IAG. La lowcost espagnol va procéder à une augmentation de salaire de ses PNC.

Vueling a conclu un accord salarial pour une augmentation de salaire de ses PNC. Ce sera dans un premier temps une augmentation de +4,5% pour 2022 et un versement annuel non consolidé de 0,8%. Pour 2023 il est prévu une hausse de +3%, qui pourrait monter jusqu’à +4% dans certaines conditions. De plus, un versement annuel non consolidé de 1,5% est prévu.

Pour les années à venir, soit 2024 et 2025, un dispositif lié aux résultats de l’entreprise va être mis en place.

Des négociations sont désormais en cours avec les pilotes pour revoir l’accord signé en 2019, qui expire en 2024.

Cela est nouvelle positive dans la mesure où le risque de nouvelles grèves est éliminé. Vueling avait déjà subi une grève fin 2022 à cause de ce problème. L’accord serait conforme aux attentes d’augmentation de salaire des PNC. De plus l’impact de l’augmentation de salaire des PNC Vueling n’aura pas de conséquence sur la trésorerie d’IAG en raison de sa très petite taille.