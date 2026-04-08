Corsair dévoile son programme été 2026

Corsair a présenté aujourd’hui son programme de vols pour la saison été 2026. La compagnie renforce significativement son offre vers les Outre-mer, l’océan Indien et l’Afrique, avec des fréquences pouvant atteindre jusqu’à 13 vols hebdomadaires sur certaines destinations. Forte d’une flotte entièrement renouvelée et homogène composée d’Airbus A330neo, Corsair consolide son réseau long-courrier et poursuit sa montée en gamme afin d’offrir une expérience client toujours plus qualitative.

Un réseau renforcé vers les Outre-mer, l’océan Indien et l’Afrique

Les Caraïbes

Corsair renforce considérablement sa présence aux Antilles. Pour l’été 2026, la compagnie proposera jusqu’à 13 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et jusqu’à 11 vols par semaine vers Fort-de-France (Martinique). Elle maintient également deux liaisons directes au départ de la province jusqu’au 26 avril 2026 :

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1 vol par semaine au départ de Bordeaux vers Fort-de-France

1 vol par semaine au départ de Nantes vers Pointe-à-Pitre

Grâce à son partenariat avec Air Inter Iles by St Barth Executive, les clients Corsair peuvent rejoindre facilement Saint-Barthélemy et Marie-Galante depuis Pointe-à-Pitre via des transferts aériens rapides et personnalisés, réservables en bout-en-bout.

L’océan Indien

Dans l’océan Indien, Corsair adapte son programme été 2026 pour répondre à une demande soutenue en combinant vols directs et connexions régionales.

La Réunion : jusqu’à 12 vols par semaine (vol quotidien)

Île Maurice : jusqu’à 4 vols par semaine, dont 2 vols directs et 2 via La Réunion

Liaisons régionales : jusqu’à 4 vols par semaine entre La Réunion et Mayotte, et 2 vols par semaine entre La Réunion et Madagascar

La compagnie proposera également des vols au départ de province :

Jusqu’à 2 vols par semaine depuis Lyon (jusqu’au 15 juin)

Jusqu’à 2 vols par semaine depuis Toulouse (à partir du 15 juin)

L’Afrique de l’Ouest

Corsair maintient un programme stable pour l’été 2026 sur ses destinations phares :

Jusqu’à 7 vols par semaine vers Abidjan

Jusqu’à 6 vols par semaine vers Bamako

Jusqu’à 6 vols par semaine vers Cotonou

Un accès simplifié grâce au Train + Air

Corsair facilite l’accès à son réseau long-courrier avec le service Train + Air, disponible au départ de 21 villes françaises ainsi que depuis Bruxelles. Ce dispositif permet de réserver en un seul billet le trajet en train jusqu’à Paris-Orly et le vol long-courrier, pour un parcours fluide et sans couture (réservation sur www.flycorsair.com).Une flotte moderne et une expérience en constante évolution

Entièrement équipée d’Airbus A330neo, l’une des flottes les plus récentes et homogènes du marché, Corsair propose une offre triclasse (Business, Premium et Economy) cohérente sur l’ensemble de son réseau. La compagnie continue d’améliorer l’expérience à bord et au sol :

En cabine Business : introduction de surmatelas et une offre de restauration revalorisée, avec une carte des vins signée par le sommelier Antoine Pétrus.

Simplification du parcours client avec l’enregistrement délocalisé (une exclusivité parmi les compagnies françaises) et un accompagnement dédié en aéroport.

Le service Corsair Priority permet un passage accéléré des formalités aéroportuaires.

À propos de Corsair

Corsair est une compagnie aérienne française régulière spécialisée dans le long-courrier. Elle dessert les Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy), l’océan Indien (La Réunion, Mayotte, île Maurice, Madagascar) et l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Bénin, Mali), au départ de Paris-Orly et de plusieurs villes de province. Sa flotte, composée exclusivement d’Airbus A330neo, figure parmi les plus jeunes au monde. Engagée dans une montée en gamme continue de ses services et dans une démarche de décarbonation, Corsair place la qualité de l’expérience client et la performance environnementale au cœur de sa stratégie.