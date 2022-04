Corsair au Mali

Partages

Corsair prévoit de reprendre ses vols vers le Mali cet été. Cela malgré une situation politique tendue et des restrictions de survol.

Corsair a annoncé son intention de reprendre sa route saisonnière de Bamako au départ de Paris Orly cet été. La reprise de la route intervient malgré les tensions politiques au Mali. Elles ont conduit à des retombées diplomatiques avec la France et les voisins du pays.

Corsair retourne au Mali après le Covid

La compagnie aérienne Corsair reprendra la liaison Paris – Bamako du 16 juin au 18 septembre, après une pause de trois ans due au COVID. Le transporteur a cité la forte demande de vols directs comme raison pour aller de l’avant avec ses plans pour cette année.

Les vols seront opérés trois fois par semaine avec l’un des quatre Airbus A330-300 de Corsair. Corsair dispose également un A330-300 plus lourd qui ne transporte que 298 passagers.

Les plans d’été de Corsair incluent des vols depuis plusieurs villes de France métropolitaine vers des destinations dans les Caraïbes, l’Afrique, l’océan Indien et le Canada.

Mali, instabilité politique

Les plans de Corsair pour reprendre les vols interviennent alors que les tensions politiques au Mali restent élevées. En janvier, les compagnies aériennes ont reçu un préavis de 72 heures pour utiliser ou perdre leurs créneaux horaires dans le pays suite aux sanctions économiques de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La CEDEAO a imposé des sanctions après que le gouvernement de transition dirigé par l’armée est revenu sur ses promesses d’organiser des élections en février.

Air France et Air Sénégal ont suspendu leurs vols vers le Mali en raison des tensions. Cependant Air France est revenu un mois plus tard pour ses services parisiens. Pas plus tard que la semaine dernière, un vol British Airways de Londres à Accra a été contraint de revenir car les sanctions de la CEDEAO empêchent les vols à destination ou en provenance d’un pays membre de survoler le Mali.

Le différend ne montrant aucun signe de règlement dans un proche avenir, les vols d’été de Corsair pourraient devoir être annulés si de nouvelles sanctions sont ajoutées par l’Occident ou la CEDEAO. Cependant, dans l’état actuel des choses, les vols entre la France et le Mali ne sont pas affectés par la situation au sol.

Mali et France, une longue histoire

Le Mali était auparavant une colonie française et entretient depuis des relations étroites. Cela inclut l’utilisation du franc CFA d’Afrique de l’Ouest, qui est indexé sur l’euro et influencé par la France. Compte tenu des liens économiques et familiaux entre les pays, les vols directs sont une option populaire pour les passagers.

Air France vole actuellement quatre fois par semaine de Paris à Bamako et ensuite à Nouakchott, en Mauritanie, en utilisant un Airbus A350-900. Alors que le trafic augmente au cours de l’été, Corsair prévoit d’offrir des tarifs plus bas.