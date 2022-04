Volotea à Deauville

Partages

Volotea a inauguré hier, vendredi 15 avril, la nouvelle liaison de Palerme à Deauville. La nouvelle ligne aura une fréquence hebdomadaire. Elle s’ajoute à la vague de redémarrages qui a touché l’aéroport sicilien au cours du mois d’avril. En effet, le tronçon Palerme-Lyon démarrera également aujourd’hui, et, à partir du 8 avril, les liaisons vers Nantes, Strasbourg et Naples sont à nouveau opérationnelles.

A l’aéroport de Palerme, l’offre de Volotea comprend un total de 13 liaisons, 5 domestiques. Les destinations : Ancône, Naples, Olbia, Venise et Vérone. Pour l’étranger : Athènes et Zakynthos en Grèce et 6 vers la France. Cela grâce aux correspondances vers Deauville, Lille, Lyon, Nantes, Nice et Strasbourg.

Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe chez Volotea, a indiqué :

La Sicile représente un marché stratégique important pour Volotea et nous sommes vraiment fiers d’inaugurer la nouvelle connexion de Deauville à Palerme. A bord de nos avions, les passagers au départ de Palerme pourront rejoindre le Nord de la France avec des vols confortables et directs, en planifiant un voyage à la découverte d’une région pleine de charme comme la Normandie. Le lancement de cette liaison, ainsi que les départs vers Lyon, Nantes et Strasbourg, sans oublier Naples, réaffirme l’engagement de Volotea à proposer une offre toujours plus large de destinations. Parallèlement, à l’approche de l’été, nous visons à soutenir l’économie du territoire régional, en favorisant le trafic touristique. Valeria Rebasti

Ryanair a également eu des vols au départ de Deauville il y a plusieurs années. La compagnie aérienne a quitté l’aéroport normand en 2018 suite à l’arrêt des subventions.