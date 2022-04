Wizzair mieux que prévu !

Partages

Wizzair pense avoir fait mieux que prévu au cours des trois derniers mois de l’année. Cela malgré la suspension des vols à destination et en provenance de l’Ukraine, de la Russie et de la Moldavie.

La compagnie aérienne hongroise, cotée à Londres, a déclaré qu’elle prévoyait une perte d’exploitation comprise entre 190 millions d’euros et 210 millions d’euros au dernier trimestre de son exercice.

La compagnie aérienne avait prévenu que de nouvelles restrictions de voyage risquait de peser sur la demande de vols.

Wizzair avait donc prévu que la perte d’exploitation serait légèrement supérieure aux 213,6 millions d’euros annoncés au trimestre précédent.

L’entreprise a déclaré jeudi qu’elle surveillait toujours la situation en Ukraine. Les avions qui volaient auparavant vers la Russie et la Moldavie volent désormais sur différentes routes.

Wizzair, un été en fanfare !

Elle accélère pour la saison estivale et prévoit de voler plus qu’en 2019 soit avant que la pandémie ne frappe.

Wizzair mesure cela en sièges-kilomètres disponibles, une mesure qui multiplie le nombre de sièges dans un avion par le nombre de kilomètres parcourus.

Entre avril et juin, Wizzair prévoit de d’offrir 30 % de sièges-kilomètres disponibles de plus qu’en 2019. Pour l’été ce sera 40 % de plus.

Les réservations augmenteront après Pâques et la demande récente a été encourageante, a déclaré la compagnie aérienne.

Le directeur général Jozsef Varadi a déclaré :

Au cours de l’exercice 2022, l’industrie aéronautique a continué d’être affectée par Covid-19. La dernière variante de virus, Omicron, s’est avérée de nature bénigne, ce qui a contribué à assouplir les restrictions de voyage gouvernementales sur la majorité de notre réseau. Malheureusement, la guerre en Ukraine a pesé sur la demande de transport aérien et déstabilisé les prix des matières premières dans le monde entier. Malgré ces développements, nous commençons à voir la reprise prendre forme à mesure que nous nous rapprochons de l’été 2022. Jozsef Varadi

Wizzair a fait mieux que prévu. Les actions de la compagnie aérienne ont augmenté de près de 7% jeudi matin.