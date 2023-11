Air France et réseau hiver 2023 – 2024

Partages

Au cours de l’hiver prochain, Air France connaîtra une croissance significative de son réseau avec des vols vers 167 destinations dans le monde.

Après une saison estivale marquée par une forte demande, notamment pour les voyages long-courrier, Air France a indiqué qu’elle continue d’avancer dans son plan d’extension de son réseau mondial pour l’hiver 2023 – 2024. Ainsi, dans le but d’atteindre des niveaux opérationnels proches de 2019, la compagnie aérienne desservira 167 destinations dans le monde, dont 84 long-courriers et 83 moyen-courriers. Air France sera alors à 98% de sa capacité ASK (Sièges Kilomètres Disponibles) long-courrier enregistrés au cours de l’hiver 2019.

A terme, la compagnie aérienne opérera dans 79 pays, en ajoutant à son réseau aérien Raleigh-Durham (qui vient d’ouvrir) et Abu Dhabi au départ de Paris-Charles de Gaulle. De plus, elle étendra ses services à Ottawa, Dar es Salaam et Cracovie pendant l’hiver.

Quant à l’Asie, Air France prévoit une croissance de 60% de ses capacités par rapport à l’hiver 2022 – 2023.

Air France : nouvelles routes et plus de fréquences

L’hiver 2023 – 2024 verra une augmentation de 20 % des capacités vers l’Amérique du Nord par rapport à 2019. Durant cette période, Air France opérera jusqu’à 212 vols par semaine vers 20 destinations aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Raleigh-Durham, en Caroline du Nord, a rejoint le réseau Air France le 30 octobre 2023. Air France opère trois vols hebdomadaires sur Boeing B-787-9. Raleigh devient ainsi la 14e destination hivernale d’Air France aux États-Unis. De plus, la compagnie aérienne étendra sa desserte vers Ottawa, inaugurée en juin dernier, avec le même type d’avion : le Boeing B-787-9.

Les services vers Dallas, Vancouver, Boston et Montréal seront renforcés grâce à davantage de vols ou l’utilisation d’avions de plus grande capacité. Enfin, en l’honneur de ses 90 ans, Air France a rebaptisé le 29 octobre ses opérations entre Paris-Charles de Gaulle et New York-JFK. Ainsi, les vols AF015 et AF022 ont pris les numéros AF001 et AF002, numéros de vol emblématiques du Concorde jusqu’en 2003.

Plus au sud, Air France renforcera sa desserte en Amérique centrale et en Amérique du Sud avec la mise en place d’une desserte quotidienne vers San José, au Costa Rica, avec des Airbus A350-900. Les services vers Bogotá seront également assurés avec ces avions, augmentant ainsi la capacité sur cette route.

Dans les Caraïbes, le 1er décembre 2023, Air France inaugurera une nouvelle liaison entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin, avec un vol hebdomadaire effectué avec un Airbus A320. Avec cet ajout, Air France desservira sept destinations au départ des Antilles :

Belém

Cayenne

Pointe-à-Pitre

Fort-de-France

Saint-Martin

Miami

Montréal

Réseau Air France, croissance en Asie pour l’hiver

L’offre d’Air France en Asie est également amenée à se développer. Bien qu’encore inférieures aux niveaux de 2019, les capacités augmenteront de 60 % par rapport à l’hiver 2022 – 2023, tirées par la Chine et le Japon.

La compagnie aérienne maintiendra des vols quotidiens vers Pékin, Shanghai et Hong Kong tout au long de l’hiver. Air France ajoutera un deuxième vol vers Tokyo-Haneda. Cette saison, la compagnie aérienne desservira jusqu’à 16 fois par semaine les deux aéroports de Tokyo. Enfin, cet hiver, les vols quotidiens vers Bangkok reprendront, une destination qui proposera jusqu’à 10 liaisons par semaine pendant les mois de pointe de janvier et février 2024.

Le 29 octobre, Air France a commencé à opérer des vols vers Abu Dhabi dans le cadre d’une collaboration avec Etihad Airways. Les vols partent quotidiennement et seront opérés avec des Airbus A350-900. La desserte de Dubaï sera assurée par 14 vols par semaine avec des Boeing B777.

En Afrique, Air France opère désormais des vols quotidiens vers Nairobi et la desserte de Dar es Salaam, inaugurée en juin dans le prolongement de la route vers Zanzibar, sera maintenue durant la saison hivernale.

Court et moyen-courrier : plus de 660 vols quotidiens

En tête des voyages moyen-courrier cet hiver, les liaisons saisonnières entre Paris-Charles de Gaulle et Tromsø ont repris le 28 octobre. La route est opérée avec deux vols par semaine. Le 2 décembre se sera Rovaniemi en Finlande avec trois vols par semaine et jusqu’à sept vols pendant les vacances de Noël.

D’autres lancements incluent Kittilä toujours en Finlande et Innsbruck en Autriche, des destinations qui auront une opération hebdomadaire à partir du 23 décembre. De même, les vols vers Cracovie seront prolongés pendant la saison hivernale avec trois vols par semaine sur Embraer E-190.

La filiale low-cost du groupe Air France – KLM, Transavia France, desservira cet hiver 84 villes dans 26 pays. Elle sera une nouvelle fois la principale compagnie low-cost opérant au départ des aéroports parisiens.