JetBlue, représailles contre Schiphol

Les autorités américaines envisagent des représailles. Cela fait suite au fait qu’un certain nombre de compagnies aériennes américaines ont été touchées par la réduction des créneaux horaires à l’aéroport de Schiphol. Dans les récents développements, la compagnie aérienne américaine JetBlue s’est vu refuser des créneaux horaires pour 2024. JetBlue a dû cesser ses activités à Schiphol quelques mois seulement après le début de leurs vols.

JetBlue interdite à l’aéroport de Schiphol

La compagnie aérienne en question a son siège à Long Island City, dans l’État de New York. Elle dessert 104 destinations. Fondée en 2000, la compagnie aérienne se concentre sur les vols à destination et en provenance de ses principaux hubs. Cela concerne Boston, Fort Lauderdale, Los Angeles, New York – JFK, New York – La Guardia, Newark, Orlando et San Juan. En août 2023 elle a étendu ses routes pour voler entre New York, Boston et Amsterdam.

Au moment de l’expansion, le PDG de JetBlue, Robin Hayes, a déclaré que la ligne New York – Amsterdam était « attendue pour une certaine concurrence ».

Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement néerlandais pour réduire la pollution sonore autour de l’aéroport, et plus largement à travers les Pays-Bas, Schiphol a supprimé des milliers de créneaux de son planning 2024. L’ensemble des créneaux de JetBlue ont été annulé.

JetBlue, Delta, se rebellent contre les Pays-Bas

Avec JetBlue, d’autres transporteurs aériens américains ont également été touchés par la réduction des créneaux horaires. Delta Airlines a également perdu un nombre important de créneaux horaires. La compagnie aérienne a récemment confirmé qu’elle avait l’intention d’intenter une action en justice contre l’aéroport néerlandais.

JetBlue a fait un pas de plus, en demandant aux autorités américaines des transports d’envisager d’interdire à KLM de se rendre à New York comme un acte de représailles. La compagnie aérienne a déposé une plainte officielle contre les Pays-Bas et l’Union européenne aux États-Unis. Elle a déclaré que « le gouvernement néerlandais est en violation flagrante de l’accord sur le transport aérien entre les États-Unis et l’UE ». JetBlue a également ajouté que cette décision interdit essentiellement les nouveaux arrivants sur le marché.

Le ministère américain des Transports a demandé aux compagnies aériennes néerlandaises, y compris de grands noms tels que KLM, Transavia et Martinair de communiquer leurs horaires de vol dès que possible. Cela devra être fait avant les discussions entre le gouvernement néerlandais et l’UE sur la question le 13 novembre.