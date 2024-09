Annonce recrutement PCB Air France

Partages

Personnel Complémentaire de Bord (PCB) H/F

Personnel Navigant – Personnel Navigant Commercial

Employé

Afin de préparer la saison été 2025, Air France donne l’opportunité à des étudiants de travailler à bord de ses avions Long Courrier entre juin et septembre.

Les étudiants devront être disponibles a minima durant deux mois consécutifs incluant obligatoirement juillet et août 2025.

Les hôtesses et stewards saisonniers réalisent les activités principales suivantes:

– Assurer le service au client dans le respect des objectifs de qualité d’Air France ;

– Optimiser à chaque instant les conditions de vol des passagers en répondant au mieux à leurs attentes et faire vivre la relation attentionnée.

Leurs missions sur des vols long-courriers s’effectuent toutes au départ de Roissy Charles de Gaulle ou d’Orly au sein d’équipes sans cesse renouvelées.

La succession de périodes de travail et de repos peuvent conduire à travailler de nuit, les week-end et les jours fériés.

La ponctualité et la disponibilité sont de rigueur tout au long de la mission.

Se conformer aux règles de port de l’uniforme (présentation et attitude) et à toute autre consigne opérationnelle.

Profil et pré-requis pour postuler :

Avoir a minima 18 ans à l’ouverture de la campagne de recrutement



Être titulaire du baccalauréat et avoir un statut étudiant en cours de validité (2024/2025)



Être ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne ou GB ou Suisse



Avoir un niveau d’anglais B2 minimum selon le Common European Framework Lilate, Linguaskill (General English ou Business). Le certificat en anglais doit dater de moins de 24 mois (original exigé) avec la mention speaking/reading/listening sur le même document avec un niveau B2 pour chacune des 3 compétences.

Pour les étudiants des autres pays membres de l’Union Européenne/GB ou Suisse, attester d’un niveau de français niveau B2 minimum datant de moins de 24 mois (original exigé) selon le Common European Framework CECRL. Ci-dessous les seuls certificats acceptés :

Test TCF (Test de connaissance du Français) / Test TEF (Test d’évaluation de Français) / DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) / DFP (Diplôme de Français Professionnel)

La pratique d’une 2nde langue étrangère est appréciée.

BAC + 2 (ou 120 crédits ECTS) apprécié au moment du dépôt de la candidature.



Bénéficier d’une première expérience professionnelle dans le domaine du service et de la relation clientèle est un atout.



Soft skills :

Etre doté d’un excellent relationnel et d’un réel sens de l’écoute

S’intégrer aisément et rapidement à de nouvelles équipes

Avoir une ouverture d’esprit et être curieux des aspects multiculturels liés aux voyages.

Ouverture de l’offre le 19 septembre 2024 sur le site emploi Air France : https://recrutement.airfrance.com .

Attention :

L’offre sera fermée dès que le nombre de candidatures requis sera atteint (elle pourra n’être ouverte que quelques heures).

Le dépôt des pièces demandées sera autorisé jusqu’au dimanche 22 septembre 2024 inclus. Au-delà de cette date, tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Pièces obligatoires à fournir :

· CV

· Copie du passeport en cours de validité

· Diplôme BAC ou relevé de notes mentionnant « Admis »

· Certificat de scolarité ou carte étudiante en cours de validité

· Certificat d’anglais B2 LILATE ou LINGUASKILL (General English ou Business) de moins de 24 mois

Informations complémentaires :

Cette offre ne s’adresse pas aux personnes ayant déjà effectué une saison de PCB ou ayant postulé à une offre d’alternance PNC ou ayant déjà un statut de PNC.

Les épreuves de sélection s’effectueront à distance en 2 étapes éliminatoires :

un test psychotechnique et un entretien en vidéo différé.

CDD

Non

Décalé

Bac obtenu

France, Ile-de-France, Val d’Oise (95)

45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

LIEN POUR POSTULER : https://recrutement.airfrance.com/offre-de-emploi/emploi-personnel-complementaire-de-bord-pcb-h-f_20608.aspx