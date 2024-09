Air France stoppe ses vols vers Beyrouth

La compagnie aérienne Air France suspend ses vols vers Tel-Aviv, Téhéran et Beyrouth. La Lufthansa a indiqué faire de même suite aux explosions que le groupe terroriste libanais a imputées à Israël.

Les grandes compagnies aériennes Lufthansa et Air France ont annoncé mardi la suspension de leurs vols vers Tel-Aviv, Téhéran et Beyrouth jusqu’à jeudi. Les tensions dans la région se sont intensifiées après les explosions de téléavertisseurs visant des membres du Hezbollah au Liban.

Le groupe allemand Lufthansa a annoncé la suspension de tous ses vols vers Tel-Aviv et la capitale iranienne Téhéran. Air France a suspendu ses vols vers la ville israélienne et la capitale libanaise Beyrouth.

La Lufthansa a indiqué :

En raison du récent changement de la situation sécuritaire, les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont décidé de suspendre toutes les liaisons vers et depuis Tel-Aviv et Téhéran avec effet immédiat. Cela s’applique jusqu’au 19 septembre inclus. Pendant cette période, les espaces aériens israélien et iranien seront également contournés par toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa.