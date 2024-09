Air France et restauration

Partages

Le 14 septembre 2024 Air France a indiqué qu’elle allait tester un nouveau modèle de restauration à bord de ses vols court et moyen-courriers. Cela concerne les vols au départ de l’Europe vers des destinations à travers le continent, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cela remplacera l’offre actuelle de restauration Air France. Actuellement c’est collations une collation et une boisson gratuite. Le thé, le café et l’eau seront les seuls produits gratuits à bord.

La compagnie aérienne KLM a également annoncé qu’elle passerait à ce modèle en 2025. Il s’agit d’un changement radical par rapport à l’ancien modèle de restauration Air France. La compagnie aérienne proposait une boisson gratuite avec un sandwich ou une pâtisserie.

Essai puis prise de décision pour le nouveau modèle de restauration Air France

L’essai pour ce nouveau se fera sur les lignes entre Paris et Helsinki ainsi que sur la ligne Paris Lisbonne. La décision devrait intervenir assez rapidement courant 2025. Si cela peut dégrader l’image Air France en se rapprochant du concept des lowcosts, l’initiative permettra de réduire les couts et le gaspillage alimentaire.

Le voyage aérien évolue et, s’il a été un moment associé au luxe et au raffinement pour une petite élite au siècle dernier, il devient un simple moyen de se déplacer perdant sans doute une partie du charme qui le caractérisait…