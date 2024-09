Air France meilleur programme fidélité

Partages

Le meilleur programme de fidélité des compagnies aériennes est celui du groupe Air France – KLM.

C’est le classement du site internet point.me, une plateforme de recherche de points et de récompenses pour les voyageurs. Le site a classé 62 compagnies aériennes mondiales en fonction de leurs récompenses respectives attribuées aux voyageurs. L’objectif est d’offrir aux consommateurs une transparence et une plus grande confiance dans l’obtention et l’échange de points.

Il s’agit de la première enquête annuelle menée par l’entreprise.

Flying Blue, programme de récompense d’Air France et de KLM, a été nommé meilleur programme de fidélité au niveau mondial. Il a été mis en avant la facilité d’obtention de miles, les taux d’échange compétitifs et les règles d’acheminement flexibles.

Benjamin Lipsey, vice-président senior de la fidélisation client et président de Flying Blue, a déclaré :

Nous sommes ravis d’être en tête du classement de point.me. En exploitant la puissance de point.me, Flying Blue élargit sa portée, captive les voyageurs et favorise la fidélité, même parmi ceux qui n’ont pas encore fait l’expérience de notre compagnie aérienne. Point.me accroît la notoriété de la marque et cultive une communauté d’explorateurs passionnés attirés par la promesse d’Air France, de KLM et de tous nos partenaires.

Adam Morvitz, PDG de point.me, a déclaré qu’accumuler des points de compagnies aériennes n’est pas si difficile.

Il est souvent beaucoup plus difficile pour les passagers de tirer une réelle valeur des points de fidélité des compagnies aériennes. Ces classements s’appuient sur l’expertise collective de notre équipe en matière de voyages et sur les informations approfondies issues de notre moteur de recherche de récompenses.

Point.me et son équipe composée de 55 des meilleurs experts en points et miles au monde ont analysé les données et identifié les meilleurs programmes en fonction de neuf besoins différents des voyageurs. Ces derniers incluent la facilité d’obtention de points et de miles, la réservation de billets prime, la disponibilité des vols sur différents itinéraires et programmes partenaires, ainsi que le service client, y compris les frais de modification, la rapidité de résolution des problèmes et la communication.

Les 10 premières compagnies aériennes sont Air France – KLM, Air Canada, United, British Airways, Version Atlantic, American, Alaska, Qatar, JetBlue et Avianca.

