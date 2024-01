Air France et Transavia, retour à Tel Aviv

Partages

Huit compagnies aériennes devraient reprendre partiellement leurs services vers Tel Aviv en Israël au cours du mois à venir. L’information a été communiqué par l’Autorité aéroportuaire israélienne. Trois compagnies aériennes prévoient de redémarrer des liaisons spécifiques vers Tel Aviv en janvier (Air France, Bluebird Airways et Bulgaria Air), tandis que quatre autres (TUS, Transavia, LOT et Vueling) visent une reprise partielle du service au cours de la même période.

Même si ces compagnies aériennes ont informé l’Autorité aéroportuaire de leurs intentions, leurs décisions restent conditionnées à l’évolution de la sécurité. En cas d’aggravation de la situation sécuritaire, ces compagnies aériennes pourraient revoir leurs décisions et suspendre à nouveau leurs vols vers Israël.

Publicités

Le groupe Lufthansa, dont SWISS et Austrian Airlines, a repris ses vols en début de semaine. C’est également le cas de Tarom, compagnie aérienne roumaine et d’Aegean Airlines basée en Grèce.

La plupart des compagnies aériennes étrangères avaient cessé leurs opérations à destination et en provenance d’Israël suite au conflit avec le Hamas en octobre. Cela a entraîné une réduction significative des vols via l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Durant cette période, les compagnies aériennes israéliennes (El Al, Israir et Arkia) ont assuré la majorité des vols.

Malgré des annulations massives, quelques compagnies aériennes étrangères, dont Flydubai, Ethiopian Airlines et Etihad Airways, ont continué à assurer des vols vers Israël pendant le conflit.

Malgré les défis persistants, l’aéroport de Tel Aviv est resté opérationnel et les dernières semaines ont vu une légère augmentation du trafic passagers quotidien.

Air France et Transavia retourne à Tel Aviv mais il ne devrait pas y avoir de rotation avec découché pour le moment…