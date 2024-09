Conflit Israël et transport aérien

Partages

Le conflit en cours entre Israël et le Hamas a entraîné d’importantes perturbations dans le transport aérien. Les principales compagnies aériennes internationales ont suspendu des centaines de vols à destination et en provenance de Tel-Aviv. Il en va de meme pour les liaisons vers le Liban et la Jordanie. Alors que la situation sécuritaire continue de s’aggraver, les compagnies aériennes prennent des mesures de précaution pour assurer la sécurité des passagers et des membres d’équipage. Parmi les compagnies aériennes qui ont suspendu leurs activités figurent American Airlines et Delta Air Lines. D’autres annulations sont attendues à mesure que le conflit se déroule.

La situation en Israël restant instable, le secteur de l’aviation est en état d’alerte maximale et surveille de près l’évolution de la situation pour évaluer quand il sera possible de reprendre ses activités normales en toute sécurité.

Publicités

Amérique du Nord : American Airlines et Delta Air Lines suspendent leurs vols

En Amérique du Nord, American Airlines et Delta Air Lines ont suspendu temporairement leurs vols à destination et en provenance de Tel-Aviv. Ces annulations reflètent les inquiétudes croissantes concernant le conflit en Israël et la sécurité du transport aérien.

American Airlines a suspendu tous les vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’à 4 décembre 2024. La compagnie aérienne exploite généralement plusieurs lignes entre les États-Unis et Israël, y compris des services populaires entre New York et Tel Aviv.

Delta Air Lines a également suspendu ses opérations entre New York et Tel Aviv jusqu’à 21 novembre 2024. La ligne de Delta entre l’aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) et l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv est l’un de ses services long-courriers les plus populaires, s’adressant aussi bien aux touristes qu’aux voyageurs d’affaires. Comme American Airlines, Delta a assuré à ses passagers qu’ils auront la possibilité de réserver à nouveau ou de demander un remboursement pour leurs vols annulés.

American Airlines et Delta Air Lines ont toutes deux invoqué des problèmes de sécurité comme principale raison de ces suspensions. Compte tenu du caractère imprévisible du conflit actuel, les compagnies aériennes adoptent une approche prudente concernant les voyages aériens dans la région. La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a également émis des avertissements aux compagnies aériennes concernant les risques potentiels dans l’espace aérien entourant Israël, ce qui influence encore davantage les décisions de ces grandes compagnies aériennes.

Impact sur les routes du Moyen-Orient : le Liban et la Jordanie également touchés

Si Tel-Aviv est la principale cible des annulations de vols, les compagnies aériennes ont également suspendu leurs vols vers les pays voisins, notamment le Liban et la Jordanie. Ces deux pays partagent des frontières avec Israël et, à mesure que le conflit s’étend, l’industrie aéronautique adopte une approche proactive pour éviter de survoler ou de pénétrer dans des zones potentiellement dangereuses.

Bien que Liban et la Jordanie ne sont pas directement impliquées dans le conflit, la proximité de leur espace aérien avec les zones de tension constitue un risque pour les vols commerciaux. Les compagnies aériennes évaluent soigneusement ces itinéraires pour garantir la sécurité de leurs opérations. Certaines compagnies aériennes ont choisi de modifier l’itinéraire de leurs vols pour éviter de survoler l’espace aérien israélien, tandis que d’autres ont choisi de suspendre complètement leurs services.

Air France et KLM

KLM, filiale du groupe aérien franco-néerlandais Air France-KLM, a adopté une approche prudente en suspendant tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu’au 26 octobre 2024. En tant que l’un des principaux transporteurs européens desservant cette ligne, la décision de KLM de suspendre ses vols souligne la gravité des problèmes de sécurité liés au conflit. Les passagers concernés par les annulations se voient offrir le choix de changer de réservation ou de demander un remboursement, en fonction de leurs préférences.

D’autre part, Air France a repris ses vols vers Tel Aviv à compter du 27 août 2024. La décision de reprendre les vols intervient après une évaluation minutieuse de la situation, et Air France continue de suivre de près l’évolution de la situation. Bien que les vols aient repris, il est conseillé aux voyageurs de se tenir au courant des dernières informations avant de planifier leurs voyages en Israël.

Par ailleurs, Transavia, filiale low cost du groupe Air France-KLM, a suspendu tous ses vols vers et depuis Tel-Aviv jusqu’au 31 mars 2025. La compagnie aérienne a également interrompu ses vols vers Amman et Beyrouth, la reprise des services vers ces destinations étant prévue d’ici le 3 novembre 2024.

easyJet suspend ses vols jusqu’en mars 2025

La compagnie aérienne low cost easyJet, basée au Royaume-Uni, a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv en avril 2024 et a annoncé son intention de reprendre ses opérations le 30 mars 2025. La décision de la compagnie aérienne de prolonger la suspension jusqu’au printemps prochain reflète l’incertitude entourant le conflit et les risques potentiels liés aux vols vers la région.

Vueling, filiale du groupe IAG, annule ses vols vers Tel Aviv et Amman

La compagnie aérienne espagnole à bas prix Vueling, qui fait partie du groupe International Airlines Group (IAG), a annulé tous ses vols vers Tel Aviv et Amman jusqu’au 26 octobre 2024. La compagnie aérienne exploite plusieurs lignes entre l’Europe et le Moyen-Orient, et la suspension de ses services vers ces destinations fait partie d’un effort plus large visant à assurer la sécurité des passagers dans un contexte de risques sécuritaires accrus dans la région.

Lufthansa, et ses filiales, prennent des mesures de précaution

Le groupe Lufthansa, qui comprend des compagnies aériennes telles qu’Austrian Airlines et Brussels Airlines, a prolongé la suspension de ses vols vers Tel-Aviv et Téhéran jusqu’au 4 septembre 2024. Le groupe a également suspendu ses vols vers Beyrouth jusqu’au 30 septembre 2024, invoquant des problèmes de sécurité. Cependant, Lufthansa a repris ses vols vers Amman et Erbil à partir du 27 août 2024, tandis que les vols vers Tel-Aviv devraient reprendre le 5 septembre 2024.

De plus, Swiss International Air Lines, un autre membre du groupe Lufthansa, a suspendu ses vols vers Beyrouth jusqu’à fin octobre 2024. Les voyageurs sont encouragés à consulter les dernières mises à jour du groupe Lufthansa concernant le statut des vols.

Ryanair annule ses vols jusqu’au 30 septembre

Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d’Europe, a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu’au 30 septembre 2024 en raison de « restrictions opérationnelles ». La compagnie aérienne a invoqué le conflit en Israël et les risques pour le transport aérien comme raison de la suspension et a assuré aux passagers qu’elle fournirait des mises à jour sur la date à laquelle les services pourraient reprendre.