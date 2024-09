Air France – KLM et SAS, la suite…

Partages

Air France – KLM a finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire de 19,9 % dans Scandinavian Airlines System (SAS). Cette opération conduira à des liens commerciaux beaucoup plus étroits et a vu SAS passer de Star Alliance à SkyTeam.

L’avenir de SAS est dans SkyTeam avec une participation importante pour Air France – KLM

Air France – KLM profite de la position affaiblie de cette compagnie aérienne pour chercher à acquérir une part importante mais non contrôlante dans la compagnie aérienne en difficulté. Selon la proposition, Air France – KLM contrôle désormais près de 20 % de la compagnie aérienne dano-norvégienne-suédoise et collaborera étroitement pour renforcer les liens commerciaux.

Le PDG d’Air France, Benjamin Smith, a salué l’accord :

C’est un jour important pour SAS et pour Air France-KLM. Nous sommes heureux de faire partie du consortium retenu par le conseil d’administration de SAS. Air France-KLM se réjouit de nouer des liens commerciaux forts avec SAS. Avec sa position bien établie en Scandinavie et sa marque forte, SAS offre un potentiel énorme à Air France-KLM. Cette coopération permettra à Air France-KLM de renforcer sa position dans les pays nordiques et d’améliorer la connectivité pour les voyageurs scandinaves et européens. Nous sommes impatients de participer à ce nouveau chapitre de l’histoire de SAS et remercions le conseil d’administration de SAS pour sa confiance.

Avant que l’accord ne soit finalisé, SAS a dû recevoir l’approbation de :

Commission européenne

Le tribunal américain supervisant la faillite

Un tribunal suédois

Le nouveau partenariat est entré en vigueur maintenant que SAS est sortie de la protection du chapitre 11 de la faillite le 28 août 2024.

Le consortium et le gouvernement danois prévoient d’investir 1,175 milliard de dollars. C’est 475 millions en actions ordinaires et 700 millions sous forme d’obligations convertibles garanties. Sur ce total, l’investissement d’Air France – KLM s’élèverait à 144,5 millions de dollars. C’est 109,5 millions en actions ordinaires et 35 millions sous forme d’obligations convertibles garanties.

Une coopération commerciale plus étroite était conditionnée au départ de SAS de Star Alliance. Le départ a eu lieu le 31 août 2024. Dans une transition en douceur, SAS a rejoint SkyTeam le 1er septembre 2024. SAS prévoit également de rejoindre la coentreprise transatlantique entre Delta, Air France, KLM et Virgin Atlantic. SAS n’a jamais fait partie d’une coentreprise transatlantique lorsqu’elle était membre de Star Alliance.

Anko van der Werff, PDG de SAS, a expliqué :

C’est le début d’une nouvelle ère pour SAS. À partir d’aujourd’hui, nos clients bénéficieront d’une transition en douceur vers SkyTeam, grâce aux efforts inlassables de tous les collaborateurs de SAS. Ce partenariat ouvrira de nouvelles opportunités à nos passagers, élargira notre réseau mondial et nous permettra de collaborer étroitement avec des compagnies aériennes partageant les mêmes idées. Ensemble, nous offrirons une valeur encore plus grande à nos clients tout en renforçant notre position sur le marché mondial de l’aviation. Nous sommes ravis de continuer à relier le monde à la Scandinavie et d’améliorer l’expérience de voyage de nos passagers.

Van der Werff a passé 10 ans chez Air France-KLM avant de travailler pour Qatar Airways, Aeromexico, Avianca et maintenant comme PDG de SAS. Van der Werff a ajouté :

C’est un jour historique qui marque le début d’un avenir passionnant pour les clients, les partenaires et les collègues de SAS. Nous avons mené à bien notre restructuration et nous entrons désormais dans une nouvelle ère. Ce fut un processus complexe et je suis reconnaissant de la collaboration constructive avec les créanciers et les partenaires, du précieux soutien du conseil d’administration, ainsi que des efforts impressionnants, de l’énergie et de l’enthousiasme déployés dans toute notre organisation. Des efforts qui ont permis de sauver et de relancer l’une des meilleures entreprises de Scandinavie. Nous devons maintenant regarder vers l’avenir et achever la transformation que nous avons entamée, poursuivre notre engagement à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 et profiter des opportunités offertes par un marché en pleine croissance. Nous avons une excellente équipe, nous rejoindrons prochainement la famille de l’alliance SkyTeam et nous avons toutes les chances de rester un leader de notre secteur pour les générations à venir.

L’opération en résumé

Air France – KLM a pris une participation de 19,9% dans le capital de la compagnie aérienne scandinave, qui sort de la faillite. Cette opération représente un changement important dans le paysage du marché européen et marque également un remaniement de l’alliance, SAS quittant Star Alliance pour rejoindre SkyTeam.

