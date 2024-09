La compagnie arienne lowcost Volotea ouvre une nouvelle base en France ce lundi 2 septembre 2024. Dorénavant Volotea disposera d’une base en Aveyron à Rodez.

Volotea a reçu la délégation de service public pour la connectivité entre l’aéroport de Rodez et celui de Paris-Orly. L’adjudication de la ligne avait été lancé en début d’année 2024.

C’est la 10eme base de Volotea en métropole et cette ouverture devrait créer une trentaine d’emploi sur le site avec un Airbus A319 basé.

Volotea ouvre une nouvelle base en France et les pontes du secteur seront présents a Rodes aujourd’hui. Christian Tieulié qui gère la société qui exploite l’aéroport de Rodez sera présent tout comme le patron de Volotea France Gilles Gosselin. Le directeur de l’aéroport, Vincent Meneghetti sera également de la partie.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a indiqué :

Nous sommes extrêmement fiers de renforcer notre présence en France avec l’ouverture de notre nouvelle base à Rodez. Cette décision stratégique illustre notre engagement à améliorer la connectivité des territoires et à soutenir le développement économique local. En opérant la ligne Rodez-Aveyron – Paris-Orly, nous offrons non seulement une liaison essentielle pour les voyageurs d’affaires et les touristes, mais nous contribuons également à dynamiser l’activité économique et sociale de la région. Avec un taux de remplissage prévu de plus de 90 %, nous sommes convaincus que cette nouvelle route rencontrera un franc succès et bénéficiera pleinement aux habitants de l’Aveyron et au-delà