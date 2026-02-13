Air France enrichit son offre grâce à un partenariat avec Apple TV

La compagnie aérienne franchit une nouvelle étape dans l’amélioration de l’expérience voyageur. Air France a annoncé une collaboration stratégique avec le service de streaming Apple TV. Cela permettra d’intégrer des contenus originaux et primés à son système de divertissement en plein ciel.

Air France et Apple TV, le meilleur du streaming à 30 000 pieds

Depuis janvier 2026, les passagers des vols long-courriers d’Air France ont accès à une sélection exclusive du catalogue Apple TV. Ce partenariat ajoute plus de 45 heures de programmes originaux, renouvelés tous les deux mois.

Parmi les titres phares disponibles sur les écrans individuels haute définition, on retrouve des séries mondialement acclamées telles que :

Ted Lasso

The Morning Show

Severance

Slow Horses

Silo

Pour les amateurs de culture française, la série Carême est également proposée. Les familles et les enfants ne sont pas en reste avec des programmes comme WondLa, The Snoopy Show. Il y aura aussi des documentaires spectaculaires tels que Prehistoric Planet.

Une accessibilité optimale

Pour chaque série, les trois premiers épisodes sont disponibles via une chaîne dédiée sur le système de divertissement à bord (IFE). Les contenus sont proposés en français et en anglais. Il y a aussi des options de sous-titrage et d’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes.

Une continuité de l’expérience au sol

L’une des grandes nouveautés de ce partenariat réside dans l’intégration au nouveau portail Wi-Fi haut débit d’Air France. En plus du visionnage sur les écrans de siège, les voyageurs peuvent bénéficier d’une semaine d’accès gratuit à Apple TV via le portail de connexion de l’avion. Cela permet aux passagers de poursuivre le visionnage de leurs séries préférées sur leurs propres appareils, même après l’atterrissage.

Air France et Apple TV, une montée en gamme technologique

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie globale de montée en gamme d’Air France, qui déploie progressivement un Wi-Fi ultra-rapide (notamment via Starlink) sur l’ensemble de sa flotte. Avec plus de 1 500 heures de divertissement, incluant déjà des partenariats avec Canal+, Air France réaffirme sa volonté de transformer le voyage aérien en un véritable moment de détente cinématographique et numérique.