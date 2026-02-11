11 février 2026
HOP recrute des PNC en février 2026

Recrutement PNC HOP! pour la base Roissy CDG…

Par L'équipe de rédaction de PNC Contact None 11 février 2026

HOP! – PNC expérimenté – CDD 6 mois F/H (Vivier)
Base : Roissy CDG – Réseau HOP!

Profil requis

  • ≥ 2 ans d’expérience PNC réglementaire (sur les 5 dernières années)
  • ≥ 18 ans
  • Bac ou équivalent (attestation Cyclades si France post-1998 / ENIC-NARIC si étranger)
  • Ressortissant UE ou Suisse
  • CCA / Cabin Crew Attestation valide
  • Aptitude physique & mentale à jour
  • Anglais B2 minimum (moins de 24 mois) – speaking/reading/listening (LILATE ou Linguaskill uniquement – TOEIC refusé)
  • Français B2 minimum (moins de 24 mois) pour ressortissants UE (TCF, TEF, DELF, LILATE, BRIGHT)
  • Passeport valide ≥ fin 2028

Missions principales

  • Sécurité passagers (procédures strictes)
  • Service client de qualité & personnalisé
  • Image de marque (tenue irréprochable, comportement exemplaire)
  • Travail en équipage, horaires décalés (nuits, WE, fériés)

Conditions

  • CDD ~6 mois
  • Port uniforme obligatoire
  • Capacité à manipuler équipements de sécurité / bagages en hauteur sans aide
  • Entretien présentiel région parisienne

Pièces à fournir (obligatoires – dossier incomplet = refusé)

  • CV + disponibilité formation
  • CCA valide
  • Aptitude physique & mentale valide
  • Certificat anglais B2 < 24 mois
  • Certificat français B2 < 24 mois (si UE)
  • Passeport (ou attestation renouvellement)
  • Diplôme Bac
  • Attestation heures de vol (5 dernières années)

Dépôt dossier complet uniquement sur : https://recrutement.airfrance.com

Offre fermée dès quota atteint. Falsification = rejet immédiat

Candidats sélectionnés → intégration vivier (rappel selon besoins).

