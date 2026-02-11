HOP recrute des PNC en février 2026

HOP! – PNC expérimenté – CDD 6 mois F/H (Vivier)
Base : Roissy CDG – Réseau HOP!
Profil requis
- ≥ 2 ans d’expérience PNC réglementaire (sur les 5 dernières années)
- ≥ 18 ans
- Bac ou équivalent (attestation Cyclades si France post-1998 / ENIC-NARIC si étranger)
- Ressortissant UE ou Suisse
- CCA / Cabin Crew Attestation valide
- Aptitude physique & mentale à jour
- Anglais B2 minimum (moins de 24 mois) – speaking/reading/listening (LILATE ou Linguaskill uniquement – TOEIC refusé)
- Français B2 minimum (moins de 24 mois) pour ressortissants UE (TCF, TEF, DELF, LILATE, BRIGHT)
- Passeport valide ≥ fin 2028
Missions principales
- Sécurité passagers (procédures strictes)
- Service client de qualité & personnalisé
- Image de marque (tenue irréprochable, comportement exemplaire)
- Travail en équipage, horaires décalés (nuits, WE, fériés)
Conditions
- CDD ~6 mois
- Port uniforme obligatoire
- Capacité à manipuler équipements de sécurité / bagages en hauteur sans aide
- Entretien présentiel région parisienne
Pièces à fournir (obligatoires – dossier incomplet = refusé)
- CV + disponibilité formation
- CCA valide
- Aptitude physique & mentale valide
- Certificat anglais B2 < 24 mois
- Certificat français B2 < 24 mois (si UE)
- Passeport (ou attestation renouvellement)
- Diplôme Bac
- Attestation heures de vol (5 dernières années)
Dépôt dossier complet uniquement sur : https://recrutement.airfrance.com
Offre fermée dès quota atteint. Falsification = rejet immédiat
Candidats sélectionnés → intégration vivier (rappel selon besoins).