6 février 2026
Recrutement hôtesses de l'air et stewards © French bee

Actualités Recrutements hôtesse de l'air - steward ( PNC )

French bee recrute des PNC en mars 2026

La compagnie aérienne French bee, petite sœur d’Air Caraïbes, recrute des hôtesses de l’air et stewards…

6 février 2026

La compagnie aérienne French bee, petite sœur d’Air Caraïbes, recrute des hôtesses de l’air et stewards (PNC) en mars 2026. Le recrutement est pour un CDD sur la base de Paris Orly.

Conditions de candidature recrutement PNC French bee :

  • Détenteur d’un CCA européen (Cabin Crew Attestation) valide.
  • Passeport ET Carte Nationale d’Identité valides (minimum 6 mois de validité à la signature).
  • Certificat médical de Classe 2 valide.
  • Anglais : TOEIC (4 skills) 800/B2 min. ou Linguaskills (4 skills) B2 min., valide 2 ans (aucun autre certificat accepté).
  • Expérience d’au moins 1 an en service client (front line).
  • Capacité à résider à moins de 90 mn de l’aéroport d’Orly.
  • CV impérativement en anglais.

French bee est une compagnie aérienne lowcost long-courrier française qui dessert des destinations qui font rêver comme Miami, Los Angeles ou encore Tahiti.

French bee recrute des PNC en mars 2026 pour voler sur ses Airbus A350 vers des destinations qui, même si elles font rêver, demande une excellente hygiène de vie si vous souhaitez tenir le coup sur le long terme… Bonne chance à toutes et tous !

LIEN POUR POSTULER

