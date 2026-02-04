Transavia et la navette Air France

Air France quitte Orly dans un peu plus d’un mois et Transavia s’organise pour la reprise de la navette et autres vols de sa maison mère.

La low fare du groupe Air France – KLM vient de détailler son programme qui débutera le 29 mars 2026 pour les lignes entre Paris Orly et Nice, Toulouse et Marseille.

Publicités

A compter du 29 mars 2026 la compagnie aérienne Transavia reliera Nice et Toulouse au départ de Paris Orly a raison de 8 vols par jour. En ce qui concerne Marseille ce sera 2 vols par jour. De son côté Air France desservira Nice et Toulouse douze fois par jour au départ de CDG. Marseille sera reliée 10 fois par jour de CDG.

Transavia reprend donc les lignes de la navette à Orly.

Navette Air France by Transavia, nouveau tarif

Pour répondre à la demande professionnelle Transavia a adapté ses fréquences mais également ses tarifs.

Le Tarif Max permettra une modification gratuite du vol jusqu’à une heure avant le départ prévu. Avec cette option tarifaire le passager pourra également choisir son siège, disposer d’une dépose bagage dédiée, d’un coupe file aux contrôles ainsi qu’un accès gratuit aux salons de l’aéroport.