French bee recrute en cette rentrée 2024

La compagnie aérienne French bee lance un recrutement en cette période de rentrée scolaire 2024.

French bee est basée à Paris Orly et recrute des hôtesses de l’air et steward pour la saison 2024 – 2025. Si vous souhaitez rejoindre une compagnie aérienne et vous envolez vers des destinations lointaines comme les Antilles, la Réunion ou les USA participez a ce recrutement PNC.

Sur le site de la compagnie aérienne il est mentionné les points suivants :

CCA valide

Visite médicale à jour

TOEIC à 800 ou équivalent

…

Pour postuler suivez le lien ci-dessus et bonne chance à toutes et tous !