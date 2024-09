Wizz Air et programme Premium

Partages

La compagnie aérienne low cost Wizz Air lance un programme d’adhésion « premium ». Il permet aux clients d’accéder à des réductions sur les tarifs et à des privilèges en vol. Wizz Air, basée en Hongrie, a déclaré que l’adhésion premium à son WIZZ Discount Club (WDC) coûterait 349,99 € par an.



Les membres Premium bénéficient de tous les « avantages » d’une adhésion WDC standard. Soit 10 € de réduction sur les tarifs à partir de 19,99 €, 5 € de réduction sur les achats de bagages enregistrés en ligne et des coupons exclusifs à bord et l’embarquement prioritaire. De plus ils pourront sélectionner leurs sièges et auront la possibilité d’emporter un bagage à main supplémentaire à bord.

Cette décision fait suite au lancement récent par le transporteur de son programme d’adhésion « All You Can Fly ». Celui-ci permet aux clients d’acheter des vols de dernière minute pour un tarif de réservation forfaitaire d’environ 10 euros par segment.

La nouvelle adhésion premium peut également être étendue à des groupes de six passagers maximum avec une adhésion « Premium Plus ». Elle sera facturée 384,99 € par an. L’adhésion standard WDC, qui coûte 39,99 € par an, peut également être étendue à des groupes de six personnes pour 69,99 € par an.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne a déclaré :

En proposant plusieurs niveaux d’adhésion, Wizz Air continue de faire évoluer ses services pour répondre aux divers besoins de ses clients, garantissant que chacun, des voyageurs occasionnels aux voyageurs fréquents, puisse bénéficier de davantage d’économies et d’un confort accru dans les airs.

La compagnie aérienne propose déjà un service d’abonnement MultiPass dont les membres paient un abonnement mensuel. Cet abonnement permet de réserver un vol Wizz Air une fois par mois pour un tarif fixe couvrant à la fois le billet et les bagages.

Les modèles basés sur l’abonnement sont de plus en plus populaires dans le secteur du voyage au sens large, en particulier sur le marché des loisirs B2C.

