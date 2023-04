Air France va recruter très bientôt !

Partages

Selon un document interne que nous avons consulté, Air France va débuter très prochainement des recrutements PNC pour ses bases Paris pour la saison 2023 – 2024.

Il est question de PNC avec et sans CCA. Les postulants devront répondre aux critères suivants :

Avoir 18 ans révolus

Pour les candidats avec CCA il faudra ne jamais avoir exercé en tant que PNC réglementaire. Si vous avez été PCB c’est tout bon.

Pour ceux sans le CCA et ceux de plus de 26 ans avec un CCA une inscription à Pole Emploi est requise.

Comme il s’agit d’un recrutement hôtesse de l’air et steward il vous faudra faire preuve d’un bon sens commercial et relationnel, être rigoureux et aimer le travail en équipe. En ce qui concerne l’anglais Air France demande un niveau B2 et accepte les tests Lilate, LTE, TOEIC ou encore Linguaskill General English ou Business English.

Air France va débuter une campagne de recrutement pour faire face aux départs à la retraite des PNC les plus âgés et pouvoir remplir ses avions suite à sa forte croissance. Nul doute qu’il y en aura d’autres dans les mois à venir alors, alors foncez et obtenez vite votre CCA !