Air France, restructuration du réseau domestique

Partages

Air France va réduire de 40% son réseau domestique selon les informations données par Benjamin Smith hier lors de l’assemblée générale du groupe Air France – KLM. Ceci sera fait d’ici la fin de l’année 2021.

Le PDG du groupe Air France – KLM a indiqué :

Le réseau domestique d’Air France va connaître une restructuration accélérée afin de parvenir aux objectifs environnementaux fixés par le gouvernement français ainsi qu’à l’équilibre financier d’ici à 2021. Benjamin Smith

Il a précisé que les capacités seront réduites de 40% d’ici la fin 2021, en siège – kilomètre offert. Les destinations concernées sont celles qui ne sont pas reliées au hub de Paris CDG et ou une alternative par le train en moins de 2 heures et 30 minutes est possible.

Cette restructuration du réseau domestique de la compagnie Air France est une des obligations qui a été faite par l’Etat français lors de l’octroi de 7 milliards d’euros de prêts directs ou garanti. De plus, le réseau domestique Air France a été déficitaire de 200 millions d’euros en 2019.

Cette restructuration du marché intérieur de la compagnie aérienne Air France est au centre du plan que doit proposer Benjamin Smith dans les semaines à venir. Ce plan doit permettre à Air France de rebondir après la crise du coronavirus qui a secoué le monde du transport aérien.

Toujours pour permettre à Air France de s’adapter, Benjamin Smith a indiqué lors de cette assemblée générale qu’un plan de départ volontaire était actuellement en discussion avec les partenaires sociaux de l’entreprise.

Les actionnaires semblent avoir appréciez les mesures indiquées lors de l’assemblée générale. L’action du groupe Air France – KLM rebondissait de 11% à 17h15.