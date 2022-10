Ryanair signe un nouvel accord

Partages

Ryanair a conclu un accord avec le syndicat PNC britannique Unite. Cela va permettre des augmentations de salaire accélérée et également une remise à plat du calcul des rémunérations.

Accord entre Ryanair et le syndicat du personnel de cabine

Ryanair a réglé le conflit avec ses équipages de cabine basé au Royaume-Uni. L’accord sera en vigueur jusqu’en 2026.

Ryanair a indiqué :

L’accord offre une restauration accélérée des salaires, des augmentations de salaire initiales et annuelles, une restructuration significative des salaires pour offrir des revenus plus garantis et d’autres améliorations des salaires et des avantages pour tout le personnel de cabine de Ryanair basé au Royaume-Uni jusqu’en 2026. Ryanair

En plus d’un « salaire de départ compétitif », le personnel de cabine bénéficiera d’un planning fixe de cinq jours de travail et de trois jours de congé. Cela contribuera à établir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’accord vise également à promouvoir une voie plus claire vers l’avancement professionnel, offrant au personnel de Ryanair de plus grandes opportunités de promotion.

Le dernier accord après les espagnols et les français

L’accord avec son équipage britannique fait suite aux négociations fructueuses de Ryanair avec le personnel espagnol et français. Le transporteur irlandais a été en proie à des conflits syndicaux et à des menaces de grève tout au long de l’été, ce qui, dans de nombreux cas, a provoqué d’importantes perturbations dans ses opérations.

Le directeur du personnel de Ryanair, Darrell Hughes, a déclaré :

Nous continuons à travailler avec nos équipages et leurs syndicats à travers l’Europe sur de nouveaux accords, similaires à ceux conclus avec Unite au Royaume-Uni, CCOO en Espagne et SNPNC-FO en France. Nous avons déjà négocié avec succès des accords à long terme cet été avec plus de 85 % de nos pilotes et plus de 90 % de nos équipages de cabine, alors que nous donnons la priorité aux améliorations salariales post-COVID. Darrell Hughes

Malgré la conclusion d’un accord avec le syndicat espagnol CCOO concernant les salaires et les conditions de travail, Ryanair est toujours confronté à la perspective de grèves dans toute l’Espagne ce mois-ci. 14 aéroports en Espagne pourraient être affectés si le transporteur n’est pas en mesure de conclure un autre accord avec CCOO concernant son personnel d’assistance en escale.

Stratégie de croissance de Ryanair

Ryanair a prévu d’atteindre environ 115 % de sa capacité pré-COVID cette année. La compagnie aérienne vise une croissance rapide au cours des 12 prochains mois. Le transporteur à bas prix recrute activement de nouveaux membres d’équipage de cabine au Royaume-Uni. Ryanair a pour objectif de dépasser 225 millions de passagers d’ici 2026.

Darrell Hughes a ajouté,

Cet accord à long terme offre une stabilité, des améliorations de salaire, des augmentations de salaire futures, des promotions et d’autres améliorations pour nos équipages de cabine au Royaume-Uni au cours des 3 prochaines années, où nous recrutons actuellement de nouveaux équipages de cabine pour soutenir notre croissance continue à 225 millions passagers d’ici 2026. Darrell Hughes

Ryanair répond favorablement aux demandes des syndicats a travers l’Europe pour assurer un climat serein et attirer de nouveaux PNC…