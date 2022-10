Ryanair, nouvelle convention collective

Partages

La compagnie low-cost Ryanair et le syndicat espagnols ont signé une nouvelle convention collective. Le but est d’améliorer les salaires et les conditions de travail du personnel de cabine Ryanair basé en Espagne.

Dans un communiqué, le syndicat a mis en avant une série de mesures convenues avec Ryanair. Parmi elles, l’augmentation salariale des membres juniors du personnel navigant commercial et des augmentations annuelles régulières jusqu’en avril 2025.

En outre, il a mis en évidence l’augmentation du salaire fixe garanti par rapport au salaire variable. Une nouvelle structure salariale avec une progression salariale basée sur les années de service a également été convenue.

Enfin, les hôtesses de l’air et stewards de Ryanair en Espagne auront un horaire fixe. Ce sera de cinq jours travaillés suivis de trois jours de repos. L’entreprise et le syndicat se sont engagés à négocier une convention collective complète d’ici octobre 2023.

Darrell Hughes, Chief People Officer de Ryanair, a indiqué :

Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle convention collective pour notre personnel navigant espagnol avec CCOO, le syndicat le plus grand et le plus représentatif du pays. Nous sommes très fière du travail acharné et du service exceptionnel qu’il fournit chaque jour en Espagne. Ryanair est heureuse de pouvoir travailler avec CCOO pour apporter ces améliorations significatives à la rémunération du personnel de cabine et à des conditions qui assureront la stabilité et la continuité. Darrell Hughes

De son coté Jon Herrera González, secrétaire général du secteur Services aériens et touristiques du syndicat, a déclaré :

Nous sommes très heureux de mettre à disposition un nouvel accord avec la compagnie aérienne, car il améliore considérablement les conditions économiques et sociales des PNC Ryanair en Espagne. Nous considérons que le rapprochement entre CCOO et Ryanair est un grand pas en avant grâce auquel nous pourrons parvenir à une future convention collective dans laquelle toutes les mesures nécessaires pour parvenir à la stabilité des conditions de travail seront mises en œuvre. Jon Herrera González

Ryanair, un été marqué par les grèves

Cet été, les syndicats représentant les travailleurs de Ryanair ont organisé des journées d’action dans différents pays. En juin, les PNC se sont mis en grève en Espagne, en Belgique, en France, en Italie et au Portugal.

L’appel à la reprise des négociations collectives pour les employés basés en Espagne était une constante au cours de ces semaines. Certains syndicats se sont même prononcés contre un accord que le CCOO avait conclu avec Ryanair, qui, selon eux, légitimait « les conditions de travail précaires ».

Alors que la compagnie aérienne irlandaise est habituée à recevoir des plaintes de ce type, la situation est exacerbée par les conditions actuelles du marché du travail des compagnies aériennes. La croissance rapide depuis la levée de la grande majorité des restrictions de mouvement imposées pendant la pandémie a, dans de nombreux cas, entraîné l’épuisement de la main-d’œuvre. Cela a été causé par les licenciements et les départs volontaires que de nombreuses entreprises ont mis en œuvre pour faire face à la crise. Il y a maintenant une pénurie de personnel, tant au sol qu’en vol, pour répondre à la demande croissante.