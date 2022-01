Ryanair, boulette sur Twitter !

L’équipe des médias sociaux de Ryanair a suscité la colère de son propre équipage de cabine après un message viral sur Twitter. Celui-ci visait un survêtement Lacoste qui ressemble à l’uniforme de Ryanair. De plus il semble également manquer de respect à l’équipage PNC et à leur rôle important en matière de sécurité.

Les médias grand public ont rapidement repris le Tweet original. Cela aurait dû être une victoire majeure pour la célèbre équipe marketing de Ryanair. Cependant la compagnie aérienne a été forcée de supprimer discrètement le tweet offensant après que ses propres PNC aient réagi avec fureur.

Le message en question se moquait d’un survêtement de 192 £ de la marque française Lacoste. Celui-ci possède deux bandes jaune vif qui bordent son haut bleu foncé, ressemblant à la propre marque de Ryanair.

Après la mise en vente du survêtement à moitié prix, un utilisateur de Twitter a écrit :

Ryanair a posté la réponse suivante sur Twitter :

Alors que de nombreuses personnes ont vu le côté amusant du Tweet, un membre du personnel de cabine a souligné en réponse qu’il ne se contentait pas de servir des Pringles. Mais l’équipe des médias sociaux de Ryanair s’est apparemment moquée du PNC. Elle a accepté sa réponse, mais en joignant un gif de deux personnes en train de rire.

Un syndicat qui représente tous les membres d’équipage de Ryanair basés au Royaume-Uni a écrit au DRH :

Nous tenons à vous rappeler que le rôle principal du personnel de cabine est d’assurer la sûreté et la sécurité des passagers, de l’équipage et de l’avion. Nous devons faire face à des situations difficiles au quotidien, nous devons combattre les incendies, sauver des vies, diffuser les incidents passagers perturbateurs et fournir un excellent service client. Nous sommes le visage de l’entreprise, et si notre employeur nous manque de respect publiquement, comment pourrions-nous attendre des clients qu’ils nous montrent du respect ?

Syndicat PNC Ryanair