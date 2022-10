Vol 571, crash et survie il y a 50 ans

Partages

Le crash du vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne fait suite à une erreur de pilotage, mais c’est surtout un récit de survie extrême. Également connu sous le nom de Miracle Flight 571, le vol charter de Montevideo, en Uruguay, vers Santiago, au Chili, transportait 40 passagers et cinq membres d’équipage. Il s’est écrasé dans les Andes le 13 octobre 1972.

Ceux qui ont survécu à l’impact n’ont pas été secourus. En fait, ils ont été considérés comme disparu pendant 72 jours à des températures de -30 degrés. Le tout à une altitude extrêmement élevée et avec peu ou pas de nourriture. Le reste du monde pensait qu’ils étaient morts…

Les détails du vol 571

Le Fairchild FH-227D de l’armée de l’air uruguayenne a été affrété par l’équipe de rugby du Old Christians Club pour emmener ses membres et leur famille jouer un match contre le Old Boys à Santiago. Le 12 octobre, le turbopropulseur bimoteur est parti de l’aéroport de Montevideo. L’équipe a fait escale en Argentine pour la nuit en raison d’une tempête.

Le lendemain, l’avion est parti à 14h18 et les pilotes ont décidé de suivre une route vers le sud jusqu’au col de Planchón. Le pilote Julio Ferradas, qui avait traversé les Andes 29 fois, formait un copilote, Dante Lagurara.

A 15h21, après avoir franchi le col, Laguara s’attendait à atteindre Curicó en une minute et était prêt à démarrer la descente. Lagurara a demandé aux contrôleurs aériens de descendre, ce qu’ils ont accepté. Ce fut le début du destin mortel de l’avion, le pilote ayant mal évalué sa position.

Au lieu de Curicó, le Fairchild était encore profondément enfoncé dans les Andes. Lagurara a déclaré qu’il s’attendait à voir des turbulences, mais certains passagers ont remarqué que l’avion était dangereusement proche des montagnes. C’est alors que Lagurara réalisa qu’il était trop tard. Il a tenté d’appliquer la puissance maximale pour gagner plus d’altitude, mais à 15h30, l’avion a heurté une montagne.

Il a perdu ses ailes droite et gauche, ainsi que sa queue lors de l’impact. Selon l’Aviation Safety Network, le reste du fuselage s’est écrasé et a glissé sur une montagne sur environ 725 mètres avant de heurter un glacier, plus tard nommé Glacier of Tears. L’épave s’est arrêtée dans une vallée reculée d’Argentine à une altitude de 3 570 mètres près de la frontière chilienne.

Instantanément, 12 des 45 personnes sont mortes de l’accident. Plus tard, des enquêtes ont révélé que la principale cause de l’accident était « le vol contrôlé vers le terrain ». C’est la cas lorsqu’un aéronef en état de navigabilité vole involontairement vers le terrain, l’eau ou un obstacle en raison d’une erreur du pilote.

Les recherches du vol 571 commencent

Il ne fallut pas longtemps avant que le service chilien de recherche (SARS) soit informé de la disparition de l’avion. Quatre avions ont été déployés pour repérer les Andes jusqu’à la tombée de la nuit. Le personnel du SRAS a conclu qu’il devait s’être écrasé dans une zone inaccessible du terrain montagneux.

Les équipes ont survolé le site de l’accident à plusieurs reprises mais le Fairchild s’était fondu dans la neige. Après huit jours, le SRAS a mis fin à ses recherches sans succès et a cru que tous les passagers étaient morts.

72 jours de survie en haute altitude

Les survivants du crash du vol 571 avaient de nombreux jours devant eux a assurer leur survis. Mais certains ne l’ont pas fait. Cinq autres passagers sont morts la première nuit, dont le copilote Lagurara. Pour rester au chaud, les passagers ont dégagé les sièges du fuselage, afin qu’il puisse devenir un abri. Vingt-huit personnes s’installent dans un petit espace pour rester au chaud. Ils utilisent des bagages et des débris cassés pour empêcher le froid d’entrer.

Quelques jours plus tard, un autre passager est décédé et les survivants restants ont trouvé une radio. Ils ont appris que les recherches avaient été interrompues.

Ensemble, les 27 passagers ont partagé huit tablettes de chocolat, une boîte de moules, trois pots de confiture, des amandes, des dattes, des bonbons, des prunes séchées et du vin. Après plusieurs jours les survivants manquaient extrêmement de nourriture et ont été confrontés à la réalité. Ils devaient manger la chair de leurs amis et de leurs familles décédées pour leur survie.

Roberto Canessa, qui était à l’époque un étudiant en médecine de 19 ans, a écrit un livre – « Je devais survivre : comment un accident d’avion dans les Andes a inspiré mon appel à sauver des vies ». Il a déclaré lors d’une tournée pour son livre à Philadelphie en 2016 :

Le cannibalisme, c’est quand vous tuez quelqu’un, donc techniquement, c’est ce qu’on appelle l’anthropophagie. J’ai eu ces discussions pendant 40 ans. Je m’en fiche. Nous devions manger ces cadavres, et c’était tout. La chair contenait des protéines et des matières grasses, dont nous avions besoin, comme la viande de vache. J’étais également habitué aux procédures médicales, il m’était donc plus facile de faire la première coupe. Roberto Canessa

Puis, le 29 octobre, une avalanche a frappé le site de l’accident, tuant huit autres personnes. Alors que l’avalanche a piégé les survivants restants, elle les a protégés d’un blizzard.

L’expédition qui les a sauvés

Trois survivants, Nando Parrado, Antonio « Tintin » Vizintin et Canessa, ont décidé qu’il était temps de prendre les choses en main. Ils se sont lancés dans une randonnée pour comprendre où ils se trouvaient. Cela les a presque tués. Ils ont réalisé qu’ils étaient beaucoup plus loin dans les Andes que prévu.

Ils sont retournés sur le site, ont retrouvé leurs forces et ont fabriqué un sac de couchage à partir de composants de l’avion. Pendant ce temps trois passagers de plus sont morts. Les hommes sont repartis chercher de l’aide le 12 décembre.

Après trois jours Vizintin est retourné sur le site du crash du vol 571 car ils n’avaient pas apporté assez de nourriture pour la survie de tous. Enfin, après que Parrado et Canessa aient marché pendant neuf jours de plus, convaincus qu’ils mourraient, ils ont atteint une vallée et ont finalement vu des hommes à cheval. Le lendemain 22 décembre, l’armée de l’air chilienne a secouru la moitié des survivants et, le 23, a évacué le reste.

L’histoire de cette histoire a fait les gros titres des journaux. Plusieurs livres ont été écrits sur l’événement, et même une adaptation cinématographique, intitulée « Alive », est sortie en 1993.

