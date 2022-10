IAG serein pour l’avenir

Partages

L’International Airlines Group (IAG), basé à Madrid, qui possède British Airways et la compagnie aérienne espagnole Iberia, affirme qu’il n’y a actuellement « aucune indication de faiblesse » dans les réservations à terme. IAG reste serein pour l’avenir malgré les craintes que la hausse de l’inflation persiste.

Le groupe aéronautique européen, qui possède également un grand nombre d’autres marques de compagnies aériennes, dont l’irlandais Aer Lingus et le discounter espagnol Vueling, a déclaré qu’il s’attend à annoncer un bénéfice d’exploitation d’environ 1,2 milliard d’euros plus tard ce mois-ci grâce à un nombre de passagers meilleur que prévu.

Le groupe IAG a annoncé :

Les réservations à terme restent aux niveaux attendus pour la période de l’année, sans aucune indication de faiblesse, et par conséquent nos attentes pour le quatrième trimestre restent inchangées à ce jour. IAG

La concurrente lowcost easyJet a également déclaré que les coefficients de remplissage étaient actuellement supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

Le gestionnaire du hub de British Airways à Heathrow a déclaré qu’il avait des doutes sur les perspectives de la demande. Il n’exclut pas un léger ralentissement due notamment à la possibilité d’un nouveau variant COVID-19. De plus la guerre en Ukraine pourrait avoir un impact négatif significatif sur demande de voyage.

Si IAG est serein pour l’avenir les autres compagnies aériennes aussi. Certains transporteurs européens, dont Virgin Atlantic, et le nouveau venu transatlantique Norse Atlantic, attirent de plus en plus les clients américains. Le taux de change du dollar rend l’Europe et le Royaume-Uni très abordables en ce moment.

Norse Atlantic a déclaré jeudi que les voyageurs américains à la recherche de vacances pourraient économiser des centaines de dollars en s’envolant vers l’Europe cet hiver au lieu de réserver des vols intérieurs plus chers.