Air France – KLM, résultats financiers

Air France – KLM a publié ses résultats financiers pour 2023 et ils sont plus que bons ! Le groupe affiche son chiffre d’affaires annuel le plus élevé jamais enregistré malgré une perte au quatrième trimestre 2023. Cette dernière fait suite aux différents conflits géopolitiques survenus en Afrique et au Moyen-Orient au cours de la période.

Résultats financiers Air France – KLM, une période historique

Néanmoins, Benjamin Smith, président-directeur général d’Air France-KLM, a fait remarquer qu’outre les solides performances opérationnelles et financières du groupe, il a également commandé 50 Airbus A350, avec des droits d’achat pour 40 appareils supplémentaires. Cela permettra d’accélérer la transition de la flotte avec des avions de dernière génération.

Nous avons également confirmé notre position de premier utilisateur mondial de carburant d’aviation durable, démontrant notre détermination à redoubler d’efforts sur ce levier clé de décarbonation pour atteindre nos objectifs de développement durable. Ben Smith

2024 ne sera pas moins historique pour Air France – KLM puisque le groupe fêtera ses 20 ans et accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de Paris. Air France est officiellement sponsor de ces deux événements.

Des revenus records

Air France – KLM a publié ses résultats financiers pour l’exercice 2023. Le groupe a également souligné que le chiffre d’affaires de 30 milliards d’euros en 2023 était le plus élevé jamais enregistré. De plus la marge opérationnelle était de 5,7 %, soit une amélioration de 1,2 % par rapport à l’année précédente. Cette amélioration s’explique en grande partie par des rendements et des coefficients d’occupation élevés, ce qui s’est traduit par un bénéfice net de 934 millions d’euros.

Cependant, les résultats records de fin d’année ont été amoindris par une perte de 256 millions d’euros au quatrième trimestre 2023 malgré une croissance des revenus de 3,9 % sur un an. Selon le groupe aérien, le résultat a été impacté « par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient ». Le groupe Air France – KLM a quantifié l’impact à 65 millions d’euros. Les coûts unitaires ont également nui aux résultats trimestriels du groupe, mais la baisse des prix du carburant a partiellement compensé ce phénomène.

Au total, Air France – KLM a transporté 93,5 millions de passagers avec un coefficient de remplissage moyen de 87,3 %, alors que la capacité du groupe était encore 7 % inférieure aux niveaux observés avant la pandémie. Au quatrième trimestre 2023, le groupe franco-néerlandais a accueilli 22,3 millions de passagers, avec un coefficient d’occupation moyen de 85,3%, en baisse de 0,6% sur un an.

À la traîne sur le court-courrier

Les perspectives fournies par le groupe indiquent que sa capacité, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), devrait croître de 5%. Cela inclut la croissance de la filiale Transavia. Les coûts unitaires devraient augmenter jusqu’à 4 % au premier trimestre 2024, les coûts élevés des perturbations au cours des deux premiers mois de l’année ayant eu un impact significatif.

En outre, la nouvelle convention collective de travail de KLM exigeait que la compagnie aérienne néerlandaise verse à ses employés un paiement unique de 2 % du salaire annuel. Les coûts unitaires en année pleine devraient augmenter entre 1 et 2 %. Air France-KLM a également indiqué que son taux de remplissage prévisionnel des réservations pour le premier trimestre 2024 sur le segment long-courrier était de 85 %, tandis que sur les vols court et moyen-courriers, il était de 76 %, ce dernier représentant une amélioration de 1 % sur un an. Cependant, Transavia, malgré le déploiement de 10 % de capacité en plus au cours des trois mois, a enregistré des facteurs de charge de réservation à terme plus mauvais (-1 % sur un an) au premier trimestre.

En 2024, le groupe prévoit qu’Airbus livrera 17 appareils : neuf A220, trois A321neo et cinq A350, tandis que Boeing devrait livrer deux appareils 787.