Air France – KLM et résultats

Air France – KLM a indiqué jeudi une prévision d’augmentation de sa marge opérationnelle pour 2026 – 2028 pendant une journée des investisseurs à Paris. Le groupe Air France – KLM, prévoit une amélioration de ses résultats de 2 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années.

Le groupe a déclaré que sa marge d’exploitation atteindrait 8 % ou plus en 2026 – 2028, contre un objectif de 7 à 8 % pour 2024 – 2026.

Cela serait le fruit de réductions de coûts et à d’une amélioration des flux de trésorerie selon le groupe. Ce dernier a également confirmé son objectif d’utilisation de SAF en grande quantité d’ici 2030.

Les compagnies aériennes européennes ont enregistré de solides résultats au cours des derniers trimestres. Cela est dû à une forte demande de voyages postpandémique qui a résisté à l’incertitude économique et à l’instabilité géopolitique.

Ben Smith, directeur général du groupe Air France – KLM, a indiqué :

Nous sommes désormais bien positionnés pour accélérer davantage et exploiter tout le potentiel des actifs de notre groupe afin de générer une croissance soutenue et plus rentable.

Ben Smith