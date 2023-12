Partages

Depuis le 6 décembre 2023, la compagnie aérienne Corsair propose à ses clients voyageant en classe Business l’accès au salon Extime à Orly 4. Cet espace, est spécialement pensé pour offrir une expérience optimale de voyage.

Le nouveau salon Corsair à Orly 4 est situé au 2ème étage. Il est composé d’un espace intérieur de 362,76m et de 101 places assises. Ce salon comporte plusieurs espaces dédiés et aménagés, parfaitement adaptés aux besoins de chaque typologie de clients. Pour la clientèle en voyage professionnel, des espaces de travail sont à disposition, ainsi qu’un espace VIP, disponible sur réservation, pour davantage de confidentialité. Pour les clients voyageant en famille ou en couple, le salon offre plusieurs espaces adaptés, pour se divertir ou se reposer, dont un espace conçu spécialement pour les enfants, avec des jeux.

Au sein des espaces de restauration, les clients pourront profiter d’un buffet varié proposant selon l’heure un petit déjeuner, un déjeuner, des collations ou un dîner chaud. Une large sélection de vins, d’alcools et de Champagne Laurent Perrier sont également disponibles.

Les clients bénéficient également d’un accès WIFI permettant la lecture et le téléchargement de tous les titres de la presse quotidienne régionale et nationale ainsi que d’un large choix de magazines nationaux et internationaux dans l’application Corsair Le Kiosk.

Afin de répondre aux attentes de la clientèle, le salon proposera prochainement l’accès à des douches, dans l’espace sanitaire.

Enfin, une terrasse permet aux voyageurs de s’installer à l’extérieur, avec un espace fumeur, afin de profiter de la vue sur les pistes d’Orly.