Incidents passagers indisciplinés en hausses

La compagnie aérienne KLM affirme que les incidents de passagers indisciplinés à bord de ses avions et à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol ont doublé depuis 2019. La compagnie aérienne enregistre environ 30 incidents par mois cette année. C’était une moyenne de seulement 15 incidents par mois avant la pandémie du Covid.

Six incidents sur dix impliquant des passagers indisciplinés se sont produits à bord des avions. KLM affirme que l’alcool était l’une des principales causes de comportement perturbateur dans plus de la moitié des incidents enregistrés cette année.

Parallèlement à d’éventuelles poursuites pénales, KLM est en mesure d’interdire aux passagers indisciplinés de voyager à bord de ses avions pendant au moins cinq ans. La compagnie aérienne maintient sa propre liste d’interdiction de vol, qui est partagée avec sa filiale à bas prix Transavia. Cependant KLM aimerait pouvoir partager sa liste d’interdiction de vol avec d’autres compagnies aériennes.

Jeudi, KLM a signé une lettre d’intention avec le gouvernement néerlandais et d’autres compagnies aériennes locales pour explorer la possibilité de partager une liste d’interdiction de vol à l’échelle du secteur.

Dans son communiqué KLM a indiqué :

Les signataires examineront également si ces informations pourraient être partagées entre toutes les compagnies aériennes néerlandaises, sous réserve bien entendu de la législation applicable en matière de confidentialité. KLM

Leen van Duijn, vice-président des services de sécurité de KLM, a commenté :

En tant que compagnie aérienne, la sûreté et la sécurité de nos passagers et de notre équipage sont une priorité absolue. C’est pour cette raison que nous ne tolérons aucune forme d’agression à bord. Les conséquences d’un mauvais comportement des passagers sont graves ; cela a un impact majeur sur nos passagers et nos collègues. Leen van Duijn

Outre KLM et Transavia, les autres compagnies aériennes néerlandaises ayant signé la lettre d’intention avec le gouvernement néerlandais sont TUI et Corendon Dutch Airlines.

L’année dernière, KLM a réclamé une liste internationale d’interdiction de vol, même si cela serait beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre en raison de problèmes de confidentialité et de protection des données. À l’époque, KLM avait déclaré qu’elle interdisait environ cinq personnes par mois en raison de comportements perturbateurs à bord de ses vols.

