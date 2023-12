easyJet et nouveaux Airbus A320

Partages

Les actionnaires d’easyJet ont approuvé la dernière commande d’Airbus A320 de la compagnie à bas prix. Elle comprend 157 commandes fermes et 100 en options. Cette motion était la seule question sur laquelle les actionnaires d’easyJet ont voté lors de l’AG, les actionnaires ayant approuvé l’achat à la quasi-unanimité.

Approbation quasi unanime de l’ordonnance

Selon les documents déposés par easyJet, 45,93 % des détenteurs du capital social émis (ISC) ont voté sur la motion, représentant 348,1 millions d’actions. Alors qu’il y a eu 347,9 millions de votes pour approuver l’ordonnance, 206 958 ISC ont voté contre, tandis que 382 447 ont refusé de s’exprimer sur la question. Les actionnaires ont voté lors de l’Assemblée générale (AG) de la compagnie aérienne le 19 décembre 2023, à LTN.

La commande easyJet d’Airbus A320 a été initialement annoncée en octobre 2023, lorsque la compagnie low-cost a finalisé un accord avec Airbus portant sur 157 avions de la famille A320neo, avec 100 options supplémentaires. La circulaire de vote et l’avis de l’AG ont été publiés aux actionnaires de la compagnie aérienne fin novembre 2023. Johan Lundgren, PDG d’easyJet, a déclaré :

Cette ordonnance permettra à easyJet de continuer à consolider sa position de leader ». dans les principaux aéroports européens et nous sommes donc impatients de travailler en partenariat avec Airbus dans les années à venir. Johan Lundgren

Au moment de l’annonce de la commande d’Airbus A320 pour easyJet, Lundgren a déclaré que l’achat « permettrait à la modernisation et à la croissance de la flotte d’easyJet de se poursuivre au-delà de 2028 tout en offrant des avantages substantiels, notamment des économies de coûts et des améliorations en matière de durabilité ». Détaillant les avantages de l’achat pour ses actionnaires, la compagnie à bas prix a souligné qu’elle disposait déjà de 69 avions de la famille A320neo, dont 158 ​​étaient encore en commande à l’époque. Sa dernière livraison d’avions neufs a eu lieu le 28 septembre, lorsqu’Airbus a livré un A320neo, immatriculé G-UZLP, à la compagnie aérienne easyJet basée au Royaume-Uni le 28 septembre 2023.

Cette commande] permet à easyJet de mener à bien son programme de remplacement de sa flotte d’avions A319 et de remplacer environ la moitié des avions A320ceo, tout en fournissant les bases d’une croissance disciplinée.La Société est en négociations exclusives avec CFM pour la fourniture de moteurs pour l’achat proposé. Johan Lundgren

easyJet a également souligné que l’accord commercial avec Airbus présente des conditions financières avantageuses, résultant d’un processus complet, détaillé et compétitif qui s’est déroulé au cours des 12 derniers mois. Le processus a impliqué Airbus, Boeing, CFM International et Pratt & Whitney.

En outre, la commande permet une croissance supplémentaire « grâce à une combinaison d’avions supplémentaires et d’une mise à niveau accélérée ».

Des résultats financiers positifs

Au cours de son dernier exercice entre septembre 2022 et le 30 septembre 2023, easyJet a renoué avec la rentabilité, terminant la période avec un bénéfice net de 374 millions d’euros. Ses revenus sont passés de 606 milliards d’euros à 9.35 milliards d’euros, Lundgren soulignant que les performances estivales record du groupe démontraient le succès de sa stratégie, ajoutant que « la demande pour easyJet reste forte alors que les clients nous choisissent pour notre réseau et notre valeur.

Le PDG a également déclaré que la société entrevoyait des perspectives positives, les réservations étant en hausse d’une année sur l’autre à l’époque. Grâce au retour à la rentabilité et à des perspectives optimistes, easyJet a rétabli les dividendes à ses actionnaires, qui ont commencé à 0,52 euros et seront payables début 2024. La société a déclaré que les versements de dividendes pourraient augmenter jusqu’à 20 %. de son résultat global après impôts (PAT) pour l’exercice 2024.