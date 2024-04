easyJet de retour à Budapest

Partages

L’aéroport de Budapest devrait voir le retour de sa connexion directe avec l’aéroport Lyon – Saint Exupéry avec easyJet. Cet itinéraire était opéré avant la pandémie (2019/2020) avec près de 50 000 sièges par an.

La route entre Lyon et Budapest sera relancée par la compagnie aérienne easyJet à partir du 21 août 2024. La liaison sera opérationnelle tout au long de l’année.

Dans un premier temps, les vols seront opérés deux fois par semaine. L’aéroport de Budapest prévoit d’abord vendre 38 000 sièges par an. La fréquence sera potentiellement accrue dès l’été 2025 en raison du nombre historiquement élevé de passagers.

Un retour bienvenu pour les touristes et les skieurs

La liaison Budapest-Lyon accueillait auparavant majoritairement les voyageurs de loisirs français (plus de 90 % en 2019). Cependant, à mesure que le service gagnait en maturité, il gagnait également du terrain auprès des Hongrois, leur part atteignant 24 %. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024.

“Le retour de la route de Lyon arrive à point nommé”, déclare Máté Ritter, responsable du développement des compagnies aériennes à l’aéroport de Budapest.

Máté Ritter a poursuivi :

Cela correspond parfaitement à la demande touristique croissante de la France. Même sans correspondance directe en 2023, plus de 22 000 passagers ont été transférés entre Lyon et Budapest, ce qui en fait l’une de nos plus grandes liaisons en Europe. Máté Ritter

L’emplacement idéal de Lyon, à proximité des Alpes françaises, avec de nombreuses stations de ski renommées à seulement deux heures de route de l’aéroport, est un autre facteur qui devrait accroître la popularité de la route auprès des skieurs hongrois en quête d’aventures hivernales.

Extension du réseau easyJet à l’aéroport de Budapest

Il s’agit de la quatrième liaison d’easyJet opérée au départ de Budapest, rejoignant ses vols existants vers Londres Gatwick (Royaume-Uni), Bâle et Genève (Suisse).

Cette expansion renforce le réseau de l’aéroport de Budapest et offre aux voyageurs des options de voyage encore plus pratiques et abordables.

Aéroport de Budapest : porte d’entrée vers l’Europe centrale

Idéalement situé à proximité de la dynamique capitale hongroise, l’aéroport de Budapest constitue une plaque tournante majeure en matière de transport pour l’Europe centrale.

L’aéroport dispose d’un solide réseau de compagnies aériennes, offrant une gamme diversifiée de destinations à travers l’Europe et au-delà.