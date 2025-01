Air France en 2024

Partages

En 2024, Air France a été au cœur de plusieurs évolutions et événements marquants qui ont façonné son image et ses opérations. La compagnie aérienne française, connue pour son élégance et son service de qualité, a dû naviguer à travers un paysage aérien en constante mutation, influencé par des facteurs économiques, technologiques et environnementaux.

Tout d’abord, Air France a célébré son 90ème anniversaire à l’automne 2023, ce qui a été l’occasion de mettre en avant son héritage mais aussi de promouvoir ses innovations futures. Pour 2024, la compagnie a confirmé l’introduction de nouvelles routes directes depuis Paris-Charles de Gaulle vers des destinations comme Phoenix, Vérone, Manille, Kilimandjaro et Salvador de Bahia. Ces nouvelles lignes visent à élargir la portée mondiale d’Air France, renforçant ainsi son réseau et sa compétitivité sur le marché international.

Côté flotte, Air France a continué à moderniser ses appareils avec l’arrivée de neuf Airbus A220 et huit Airbus A350. Ces acquisitions ne sont pas seulement une mise à jour technologique mais aussi un engagement envers l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone. La sortie des premiers A330-200 a marqué un tournant vers une flotte plus jeune et plus verte.

En matière de service, Air France a repensé sa cabine La Première, promettant d’ici la fin de l’année une expérience de voyage encore plus luxueuse avec des cabines plus longues, dotées de cinq hublots, et un déploiement sur un plus grand nombre d’appareils. Parallèlement, la classe Premium Economy a été rebaptisée simplement « Premium », reflétant une montée en gamme du produit avec des sièges plus confortables et une restauration améliorée.

Air France et l’impact des JO de Paris 2024

Cependant, l’année n’a pas été sans défis. Air France – KLM a connu un deuxième trimestre difficile, avec une hausse des coûts et une baisse des réservations due aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La compagnie a estimé une perte de 200 millions d’euros de recettes cet été en raison de la désaffection des voyageurs pendant l’événement. De plus, la décision d’abandonner l’aéroport d’Orly pour ne plus y proposer que des vols low-cost a suscité des réactions mitigées, notamment parmi les salariés et les communautés locales, soulevant des questions sur l’avenir des emplois et de l’économie locale.

En termes de technologie, Air France a annoncé un partenariat avec un géant de la connectivité spatiale pour offrir un Wi-Fi très haut débit et gratuit à bord de tous ses avions à partir de l’été 2025. Cette initiative place Air France à l’avant-garde de l’expérience passager numérique parmi les grandes compagnies européennes.

Enfin, malgré ces avancées et défis, Air France a maintenu sa position dans le cœur du public, se classant parmi les dix premières compagnies aériennes selon le Baromètre du premier trimestre 2024, signe de sa résilience et de son adaptation continue aux attentes des voyageurs modernes.

Ainsi, 2024 a été une année de transformation pour Air France, illustrant à la fois sa capacité à innover et à faire face aux turbulences du secteur aérien.