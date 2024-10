Retards livraison Boeing et Airbus, danger pour les compagnies aériennes

Partages

Les principales compagnies aériennes européennes, dont Lufthansa et Air France – KLM, devraient faire état d’un 3eme trimestre plombé par la hausse des coûts et un nombre limité d’avions. Les retards de livraison de Boeing et Airbus plombent l’activité des compagnies aériennes.

En plus des retards de livraisons de Boeing et Airbus, les tensions au Moyen-Orient ajoutées aux grèves et cout de maintenance en hausse ont impacté l’activité au 3eme trimestre.

Les compagnies aériennes, pour contrer les retards de livraison des deux principaux constructeurs, doivent poursuivre l’activité avec des appareils anciens. Cela implique des couts de maintenance important et aussi une facture pétrole plus importante. Cela, entre autres, plombent les résultats financiers des compagnies aériennes.

La Lufthansa attend des livraisons de Boeing 777X depuis des mois. Son directeur général, Carsten Spohr, a indiqué à ce sujet :

Nous ne pensons pas les obtenir avant 2026. Et nous en avons besoin.

Air France – KLM devrait également subir un coup dur au troisième trimestre. En plus des retards de livraison de Boeing et Airbus et des autres problèmes, la compagnie aérienne doit payer le prix de Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces derniers ont entrainé une baisse des réservations de billets pour la période. La compagnie publiera ses résultats le 7 novembre.

Le seul point positif est la baisse du prix du pétrole. Les compagnies aériennes pourraient baisser leurs factures en diminuant le montant de leurs couvertures.