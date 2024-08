Les Jeux nuisent aux compagnies aériennes

Partages

Les grandes compagnies aériennes affirment que les Jeux olympiques de Paris nuisent à leurs ventes, certaines prédisant des centaines de millions de pertes dues aux jeux d’été. Afin d’éviter les foules et les embouteillages, les touristes réduisent leurs voyages à Paris, selon les dirigeants de Delta Airlines, Air France et Air Canada, qui sont respectivement les compagnies aériennes officielles de l’équipe américaine, de la France et du Canada.

Air Canada a révélé hier le 7 août 2024 que les Jeux olympiques avaient réduit ses bénéfices trimestriels, qui ont chuté de 51% sur un an pour atteindre 298 millions de dollars.

Mark Gallardo, responsable de la planification des revenus et du réseau d’Air Canada, a indiqué :

L’Europe centrale, des marchés comme la France et l’Allemagne où il y a une composante européenne importante de points de vente, a été assez faible. Les Jeux olympiques et une partie de l’Euro de football ont tous contribué à une partie de ces déclins.

Delta a fait écho à ces préoccupations lors de son appel aux résultats trimestriels en juillet. L’impact financier des Jeux olympiques de Paris devrait être responsable de quelque 100 millions de dollars de pertes en raison du ralentissement des voyages en Europe cet été selon le président de la compagnie aérienne, Glen William Hauenstein. Il a prédit qu’une « forte demande automnale » reviendrait après la fin de l’événement.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, a déclaré :

À moins d’aller aux Jeux olympiques, les gens ne vont pas à Paris.

Delta exploite 70 % des vols sans escale entre les États-Unis et la France (par le biais d’une coentreprise avec Air France).

Il a ajouté :

Les voyages d’affaires et de tourisme se dirigent potentiellement vers d’autres destinations.

La compagnie aérienne officielle de l’Équipe de France pourrait perdre près de 200 millions de dollars

Air France devrait perdre près de deux fois plus de revenus que Delta à cause des Jeux olympiques. Air France-KLM, la société mère d’Air France, a annoncé le mois dernier qu’elle s’attend à ce que l’événement ait un impact négatif sur son chiffre d’affaires entre juin et août de 160 millions d’euros à 180 millions d’euros. “Les marchés internationaux montrent un évitement significatif de Paris”, a indiqué l’entreprise dans un communiqué. Air France-KLM a également noté que les voyages sont en baisse pour les résidents français, qui « semblent reporter leurs vacances après les Jeux Olympiques ou envisager d’autres projets de voyage ».

Les vols européens ne sont pas les seuls à souffrir cet été. Les taux d’occupation des hôtels à Paris auraient diminué de près de 25 pour cent par rapport aux années précédentes, les visiteurs étant refoulés en raison des prix élevées liées aux Jeux olympiques. Le mois dernier, le ralentissement de la demande a poussé les hôtels à réduire les prix de l’hébergement pendant les Jeux olympiques à une moyenne de 313 euros par nuit, soit une baisse de 41% par rapport au précédent tarif record de 531 euros.

Malgré l’attrait international des Jeux olympiques, l’événement sportif n’a pas toujours été un boom pour le transport aérien. Alors que les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 ont complètement interdit le public en raison des restrictions liées au Covid-19, les deux éditions précédentes des jeux d’été ont vu les compagnies aériennes souffrir d’un ralentissement de leurs ventes. En 2016, les compagnies aériennes brésiliennes ont signalé une demande de billets décevante avant les Jeux olympiques de Rio. Et des compagnies aériennes comme British Airways et Iberia ont connu des problèmes de trafic lors des Jeux olympiques de Londres de 2012, les visiteurs ayant quitté la ville pour des destinations plus paisibles.

