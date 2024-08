easyJet, recrutement pour les plus de 50 ans

Partages

easyJet cible les plus de 50 ans dans sa nouvelle campagne de recrutement du personnel de cabine

La compagnie aérienne easyJet a dévoilé son initiative « Returnships » après les résultats d’une étude. Cette dernière montre que près de trois personnes interrogées sur quatre ont déclaré que leur période de vie était parfaite pour démarrer une nouvelle carrière.

easyJet a vu le nombre de ses PNC âgés de 50 ans ou plus plus que doubler depuis le lancement de la campagne en 2022. Le nombre des PNC de plus de 60 ans a quadruplé au cours de la même période, a déclaré la compagnie aérienne.

Une nouvelle campagne a été lancée avant la campagne de recrutement annuelle d’easyJet. La compagnie aérienne souhaite recruter davantage de ce « groupe démographique expérimenté et compétent » pour les centaines de postes d’équipage de cabine disponibles pour 2025 dans les bases d’easyJet afin d’apporter leur précieuse expérience à la profession, a déclaré un porte-parole.

L’enquête d’easyJet auprès d’environ 2 000 résidents britanniques âgés de plus de 50 ans a révélé que les deux tiers des personnes interrogées envisageaient de retourner au travail, et qu’un peu moins de la moitié étaient intéressées par une nouvelle carrière. Ils sont désireux de relever un nouveau défi (82 %) et de vivre de nouvelles expériences (77 %). Les deux tiers ont convenu que le changement consisterait à poursuivre un emploi de rêve.

Plus d’un tiers ont déclaré qu’ils aimaient travailler et rester occupés, tandis qu’un nombre similaire souhaitait trouver un rôle qui les passionnait.

Michael Brown, directeur des services de cabine, a déclaré :

Depuis le lancement de notre campagne visant à encourager davantage de personnes de plus de 50 ans et de personnes en changement de carrière à devenir membres d’équipage de cabine, nous avons été ravis de la réponse fantastique avec de nombreux autres nous rejoignant et nous souhaitons voir cela continuer. Être membre d’équipage de cabine peut être un travail pour toute personne possédant les compétences, quel que soit son âge. C’est pourquoi il est important qu’à travers nos initiatives telles que notre campagne « Returnship », nous luttions contre les idées fausses sur le travail et élargissons les horizons pour des personnes encore plus talentueuses à la recherche de nouveaux talents. Une nouvelle opportunité qui peut apporter sa riche expérience de vie à l’industrie.

Les trois quarts des personnes interrogées ont convenu que la cinquantaine était le moment idéal pour changer de carrière. Leur richesse de compétences et d’expériences transférables constitue un atout pour de nombreuses carrières. 40% déclarent avoir plus de liberté, par exemple parce que les enfants ont quitté la maison.

easyJet organise une série d’événements en ligne et de journées portes ouvertes dans le cadre de son recrutement de PNC de plus de 50 ans. pour le personnel de cabine dans son centre de formation de Londres Gatwick en août. Des places sont disponibles sur https://www.eventbrite.co.uk/o/easyjet-69330075973

Le personnel de cabine plus expérimenté apporte une expérience en matière de résolution de problèmes, de bonnes compétences interpersonnelles et de communication ainsi qu’un savoir-faire en matière de formation, mais estime qu’il serait désavantagé par rapport aux candidats plus jeunes, selon l’enquête.

Cependant, la compagnie aérienne souhaite entendre ceux qui craignaient auparavant qu’une carrière d’équipage de cabine soit hors de leur portée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur carrières.easyjet.com