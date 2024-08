Paris – USA et Jeux Olympiques

Partages

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont terminés hier soir avec la cérémonie de clôture. Se déroulant du 26 juillet au 11 août 2024, les jeux d’été ont stimulé l’activité du transport aérien alors que des spectateurs du monde entier affluaient à Paris pour assister à l’événement. Le trafic entre Paris et les USA pendant les Jeux Olympiques a augmenté.

En effet, les vols vers Paris ont connu une forte hausse de la demande. Plus précisément, les vols entre Paris et les États-Unis ont connu une augmentation de 8,8 % sur un an, selon les données d’août 2024 de la société d’analyse aéronautique Cirium.

Neuf compagnies aériennes opèrent des vols Paris-États-Unis

Selon les données du Cirium, neuf compagnies aériennes opèrent des vols entre Paris et des destinations aux États-Unis. Le marché est réparti à parts égales entre les transporteurs américains et français, avec quatre compagnies aériennes de chaque pays desservant ces liaisons.

Compagnies aériennes françaises Opérateurs basés aux États-Unis Air-France French Bee La Compagnie Air Tahiti Nui United Airlines Delta Airlines JetBlue Airways American Airlines

De plus, Norse Atlantic Airways est la seule compagnie aérienne extérieure aux États-Unis ou à la France à opérer entre ces destinations.

Air France leader du marché Paris – USA pendant les Jeux Olympiques

Air France est leader du marché, proposant 886 vols réguliers vers 17 destinations aux États-Unis. En août 2024, les cinq destinations avec le plus grand nombre de vols sont New York, Los Angeles, Atlanta, Boston et Washington DC.

Itinéraire Nombre de vols en août 2024 Sièges Paris (CDG)-New York (JFK) 182 53 944 Paris (CDG)-Los Angeles (LAX) 115 33 952 Paris (CDG)-Atlanta (ATL) 89 26 829 Paris (CDG)-Boston (BOS) 76 22 792 Paris (CDG)-Washington DC (IAD) 62 18 228

En plus de ces cinq destinations américaines, Air France propose des vols vers Denver, Dallas/Fort Worth, Newark, Detroit, Miami, Houston, Chicago, Minneapolis, Phoenix, Seattle, San Francisco et Raleigh-Durham.

D’autres compagnies aériennes françaises proposent considérablement moins de vols et de fréquences depuis les aéroports parisiens vers les États-Unis. La Compagnie ne propose qu’une seule destination aux États-Unis à New York Newark.

Air Tahiti Nui assurera 31 vols vers deux destinations américaines : Los Angeles et Seattle. Tous les vols seront opérés depuis l’aéroport CDG. Parallèlement, French Bee propose 105 vols réguliers vers quatre destinations américaines : Miami, Newark, San Francisco et Los Angeles. Tous les vols seront opérés depuis l’aéroport d’Orly.

Pendant les Jeux Olympiques le trafic Paris – USA d’Air France a vu plus de passagers.

Leader des compagnies aériennes basées aux États-Unis : Delta

Delta Air Lines détient la plus grande part de marché parmi les transporteurs basés aux États-Unis sur ce marché particulier. La compagnie aérienne basée à Atlanta exploite 434 vols réguliers au départ de CDG vers neuf villes américaines.

Itinéraire Nombre de vols en août 2024 Sièges CDG-Atlanta (ATL) 93 24 785 CDG-Détroit (DTW) 62 17 484 CDG-New York (JFK) 94 24 967 CDG-Boston (BOS) 31 8 711 CDG-Cincinnati (CVG) 31 7 378 CDG-Los Angeles (LAX) 30 8 430 CDG-Minneapolis (MSP) 31 8 711 CDG-Seattle (SEA) 31 8 711 CDG-Salt Lake City (SLC) 31 8 711

D’autres compagnies aériennes basées aux États-Unis proposent moins de vols. Par exemple, United Airlines exploitera 186 vols entre Paris et les États-Unis. American Airlines compte cinq destinations américaines sur son réseau Paris-USA, opérant 155 vols ce mois-ci. Pendant ce temps, JetBlue dispose de 92 vols réguliers depuis CDG vers ses bases de JFK et Boston.